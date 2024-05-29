竹市晴空匯火警2殉職勇消分入祀苗栗及高市忠烈祠 旅館住戶安置到明天

新竹市晴空匯高樓惡火奪2命，市長高虹安提到D1住戶安置到明天，2殉職勇消也確定分入列苗栗及高雄忠烈祠。（記者洪美秀攝）

2024/05/29 13:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安今天（29日）出席國定古蹟進士第修復揭牌活動時，針對晴空匯火警釀2死事件表示，住戶以安置3天為主，目前共有110名住戶安置在3間旅宿，預計到明天為止。

此外，昨天傍晚正式的火調相關蒐證、鑑識，都已全數完成，也開放住戶回到家中取物，但因現場焦油、水漬仍多，尚未清洗也未復電，還是有危險，因此安置住戶以3天為主。

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2名殉職勇消李詠真及周立鑫已移靈到殯儀館，也跟家屬持續溝通，根據家屬意願，會分別入祀在苗栗、高雄忠烈祠，張詠真將入住新竹的塔位，由市府負擔，周立鑫則會回到高雄，塔位目前正與高雄市政府協調，希望能給予協助，並擇定6月5日在新竹市舉辦聯合公祭。

至於，外界湧入相當多的關心，這2天收到各界捐款的訊息，多次轉達後，家屬初步婉拒，也有提到是否以消防局設備的精良為捐款目的，也許會更加適合。

高虹安也提到，昨天消防局已陸續完成調查，因地下室電纜線走火，被波及的排煙裝置也故障，這部分詳細火調報告，目前是交由中央審核中，在跟中央討論後，完整的報告可能會由中央核定，再跟外界報告細節，對能夠檢討、加強的部分都會持續來做，昨天她在市務會議當中，也請都發處針對市區當中既有的社區高樓防火、防災設備做檢查，並增加頻率，也會加管委會相關的訓練等。

有關消防局設備部分，去年編列預算時也有編列雲梯車給消防局，但對高樓層部分，目前可能確實需要再添購，能救援更高樓層的雲梯車，目前也已籌備相關預算編列，但高樓層社區住宅當時在發給建照時比較密集，所以竹市有些區域，臨路路寬也不見得能讓大型雲梯車援救，因此還是交由消防專業來判斷。

她提到，若是高樓層住戶疏散和救災，大樓設備應可發揮作用，包括緊急避難升降設備或排煙系統等，如果高樓層本身的公共安全設備能發揮作用，竹市也會盡量添購高樓層雲梯車，希望用補足方式，避免憾事再發生。

新竹市長高虹安提到住戶安置到明天。（記者洪美秀攝）

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