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    屏東角頭在高雄遭槍殺！雄警緝槍破行動軍火庫 起出8槍52彈

    高雄警方緝槍破獲「行動軍火庫」，起出8支長短槍、52顆子彈，逮捕1名男子。（民眾提供）

    高雄警方緝槍破獲「行動軍火庫」，起出8支長短槍、52顆子彈，逮捕1名男子。（民眾提供）

    2024/08/15 23:35

    〔記者黃良傑／高雄報導〕屏東角頭「鴨頭」陳昫豪今天在高雄遭槍殺，高雄警方加強查緝槍彈力道，鎖定1輛「行動軍火庫」，新興分局在轄內停車場守株待兔，逮捕1名可疑男子，在車內搜出改造槍枝8把與子彈58顆，他否認擁槍自重，推稱轎車是權利車，不知車內藏有大批槍械，檢警全力追緝軍火集團。

    新興分局今午與五福所專案小組接獲通報，某停車場內1輛轎車疑似藏有大批槍彈，恰好今天左營區發生槍擊案，屏東角頭「鴨頭」遭槍殺，警方清查發現，這輛車已在停車場內停了快1個月，一直未出場，相當可疑，查出車主也住屏東，但已讓渡他人。

    警方守株待兔，布線調查，下午1點左右逮捕1名可疑男子，在車內起獲改造槍枝8把與子彈58顆，全案警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例移送高雄地檢署偵辦，持續向上溯源追查改造槍枝來源。

    高雄警方在停車場逮捕可疑男子。（民眾提供）

    高雄警方在停車場逮捕可疑男子。（民眾提供）

    警方在車內起出8支長短槍、52顆子彈。（民眾提供）

    警方在車內起出8支長短槍、52顆子彈。（民眾提供）

    警方在車內起出8支長短槍、52顆子彈。（民眾提供）

    警方在車內起出8支長短槍、52顆子彈。（民眾提供）

    警方逮捕可疑男子。（民眾提供）

    警方逮捕可疑男子。（民眾提供）

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