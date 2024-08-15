才辦完癌逝哥後事就撞死行善女志工！送貨男盼與家屬致歉

肇事的56歲葉男（右2白帽者）則因癌症哥哥當天凌晨過世，連夜處理後事又上班導致疲勞駕駛釀禍。（記者鄭景議翻攝）

2024/08/15 19:47

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市松山區南京東路4段，昨日發生一起轎車衝上人行道追撞路人車禍，其中被撞死的70歲張姓女子為視障志工，當時正在協助視障者前往捷運站卻遭遇橫禍。而肇事的56歲葉男則因自己癌症哥哥當天凌晨過世，連夜處理後事又上班導致疲勞駕駛釀禍，他在警局時向警方表示，希望能跟死傷者家屬致歉。

據了解，死者張女是位視障志工，案發當時正在引導49歲視障的王姓男子前往捷運站，沒想到葉男突然駕車衝撞，2人被撞飛，張女當場失去生命跡象，送醫搶救不治明明；張女丈夫表示張女已經是退休年齡，卻有滿腔熱血堅持要為社會貢獻，形容妻子是「一生行善」，現在突然離開他，「真的是晴天霹靂」。

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駕駛葉男則疑似因為疲勞駕駛釀禍，監視器畫面顯示，當時葉男駕駛轎車從南京東路4段朝西方向行駛，開著開著卻逐漸偏向外側車道，最後竟加速穿越寧安街口衝撞人行道行人。

據悉，葉男的哥哥因癌症長期患病在床，葉男為了照顧哥哥，一邊送貨上班晚上卻要趕往醫院，長期積累疲勞，哥哥昨日凌晨因病過世，葉男才剛處理完後事，未闔眼又直接前去上班，精神不濟因而釀禍。

葉男的妻子今日也前往警局應訊，兩人在警局都十分難過，不斷向警方表示希望能跟死傷者家屬致歉；檢警今天下午2時許在北市二殯相驗車禍死者大體，葉男並在警方押解下到場接受檢察官複訊，葉男到場時不發一語，滿眼血絲看起來相當疲倦，警方將以過失致死罪嫌移送偵辦。

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