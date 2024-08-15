泰女抵押土地跨海來台非法打工 日薪254元險被強制執行

桃園市專勤隊逮回仲介泰國籍女子來台非法打工的游姓女子（右）。（桃園市專勤隊提供）

2024/08/15 12:28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕游姓女子透過網路招攬泰國籍女子以觀光名義來台非法打工，其中4人來台工作超過4個月，卻只拿到微薄薪資約為日薪254元，內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊獲報追查，發現泰國籍女子為了來台甚至拿泰國的土地去抵押借錢，卻因賺的錢太少，土地險些遭強制執行。

桃園市專勤隊上半年會同台中市專勤隊營救出被控制行動的4名泰國籍女子後，逮回游女與蔡姓、邱姓男子，依違反人口販運防制法、刑法剝奪行動自由罪與詐欺罪、就業服務法等罪嫌，移送桃園地檢署，桃園市專勤隊代理隊長江謀源說，游女在網路上招攬泰國籍女子來台非法打工，只要有人上鉤，她就安排泰國籍女子住在台中市的租屋處，集中管理，再安排賓士車負責接送泰國籍女子上下班，藉此控制她們的行動。

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泰國籍女子來台的非法打工內容，以到酒店坐檯為主，但游女剋扣她們的薪資，4名泰國籍女子工作4個月，僅拿到微薄薪資約為日薪254元，桃園市專勤隊另發現，游女仲介泰國籍女子為蔡男、邱男工作，蔡男與邱男卻私下騙信泰國籍女子後，向游女假稱泰國籍女子都已返國，實則讓泰國籍女子持續工作，卻又以游女的帳戶被凍結為由，不支付泰國籍女子薪資，讓她們白做工超過1個月，行徑惡劣。

桃園市專勤隊偵破游姓女子仲介泰國籍女子來台非法打工案件。（桃園市專勤隊提供）

桃園市專勤隊逮回仲介泰國籍女子來台非法打工的游姓女子（左2）。（桃園市專勤隊提供）

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