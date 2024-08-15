高屏大橋測速照相轉頭了 屏縣交通隊：今天測完開始取締

高屏大橋測速照相轉頭了，改成屏東往高雄方向。（記者葉永騫攝）

2024/08/15 11:59

〔記者葉永騫／屏東報導〕台1線高屏大橋屏東段固定式測速照相昨晚轉頭了，原本是拍高雄往屏東方向，轉頭改拍屏東往高雄方向，不少車輛被拍照，有網友驚訝的說只開60多公里就被拍了，屏東縣交通隊表示，昨晚則速照相還在測試，不會開單，今天測試完成後就會依法取締，限速70公里，請民眾車速不要太快。

經常往返高屏地區民眾都知道高屏大橋南下車道有一支固定式測速照相，限速70公里，因此駕駛人只要一下高屏大橋後一定要依速行駛，否則就會被拍照，昨晚這支測速照相突然被轉向，鏡頭轉往屏東往高雄方向，不少駕駛人沒有注意，只見一道閃光，竟然被拍照了，有網友說只開60多公里就被拍，也有人說慘了，不知道照相機轉頭了，這下錢飛走了。

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屏東縣交通隊表示，最近因為高屏大橋屏東往高雄方向發生了數起的交通事故，為了讓駕駛人車速不要過快，因此調整測速照相的方向，而昨晚還在測試當中，因此拍照不會開單，但今天機器測試完成後就會正式執法，請民眾車速不要太快，依速限行駛。

高屏大橋測速照相轉頭了，南下車道不拍了，改拍北上車道。（記者葉永騫攝）

高屏大橋一下橋到屏東就會有測速照相。（記者葉永騫攝）

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