假「無國界醫生」愛情詐騙277萬 她報案助警逮車手

56歲陳姓車手遭警逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2024/08/14 15:52

〔記者徐聖倫／新北報導〕陳姓女子透過臉書認識1名自稱是「無國界醫生」的網友，在對方甜言蜜語攻勢下，陳女墜入愛河。而這名醫生以送禮物寄到台灣必須支付海關費為由，多次騙取陳女陸續匯款加面交共277萬元，終驚覺遭騙。陳女前天報案，配合警方計誘車手逮人，警方將溯源上游集團。

據悉，58歲陳女是於6月初認識這名暱稱「Dr.Han」的假醫生，陳女對Dr.Han的職經歷深信不疑，同時對方也祭出甜言蜜語攻勢，快速將陳女攻陷。

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Dr.Han持續渣男策略，聲稱要送禮物給陳女，但必須由她支付海關費，陳女依照指示匯款或提領現金，轉換成虛擬幣後再轉匯至指定帳戶，更有幾次是直接面交現金給車手，前後一共花費277萬元。

陳女付錢後，卻遲遲未收到禮物，質問對方，卻也是以各種理由推託，這時陳女才發現被騙，前天報警處理。警方料定詐團肯定會再要錢，要求陳女配合演戲，相約車手在土城區四川路面交，當車手如期出現，警方隨即將其逮捕。

警方調查，車手為56歲陳姓男子，他供稱自己只是接獲通知從高雄北上取款，但背後集團詳細背景他則稱不知。警詢後，依詐欺罪嫌將陳男移送法辦，警方將持續溯源追查幕後集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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