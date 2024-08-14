開槍掃射派出所嫌辯槍枝動能未超標 被法官打臉

楊景隆因車輛被警方包夾後就逮。（資料照，記者余瑞仁攝）

2024/08/14 16:16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市44歲男子楊景隆3月23日深夜11點多開車到桃園警分局景福派出所，朝派出所連開14槍後逃逸，警方發動圍捕，他又在桃園區力行路開槍打傷埔子派出所警員蔡淳宇，桃園地檢署依殺人未遂、槍砲等罪嫌將他起訴，桃園地方法院今天（14日）開準備程序庭，楊出庭時抱怨，他的槍枝，向店家購入時對方都稱是合法進口空氣槍，不解為何警方鑑定就超標。

楊景隆當晚直逃到桃園區永安路，才被優勢警力包夾後就逮，雙方共計駁火超過百槍，桃檢6月底依殺人未遂與違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將楊男提起公訴，當時檢察官以楊犯後態度不佳、危害社會治安甚鉅等理由，建請桃院量刑18年。

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桃院14日開準備程序庭，楊景隆出庭時否認犯行，並質疑槍枝鑑定的證據力，他說，他沒有改造槍械，使用的槍彈都是買來的，且購入時店家都告知他槍彈合法進口，實在不了解，警方鑑定後為何變成「有殺傷力」。

楊景隆的辯護律師補充，楊不知槍枝具殺傷力，而槍枝是進口商批發買進，報關進口前都已經過動能測試，動能都未達超標。法官則指出，警方鑑定槍枝動能嚴重超標，絕非如楊與辯護律師所稱的未達超標。

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