涉任用「人頭助理」貪助理費 金門前縣議員陳滄江遭起訴

金門前縣議員陳滄江涉及貪污助理費案被起訴。（資料照）

2024/08/14 15:00

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署主任檢察官施家榮、檢察官郭宇倢官共同指揮偵辦金門前縣議員陳滄江涉及貪污助理費案今天偵查終結，將陳滄江、其子與金姓姻親等3人依貪污治罪條例公務員利用職務上的機會詐取財物、刑法使公務員登載不實、洗錢防制法的洗錢等罪嫌，依法提起公訴。

檢方指出，陳滄江於2011年3月1日至2018年12月24日擔任金門縣議會第5、6屆議員，明知公費助理補助費是由縣議會編列預算支付，直接撥款至各公費助理帳戶，不屬於議員薪資的一部分，也不是對議員個人的實質補貼，應全額支付給實質上確實擔任公費助理工作的人，若無實質聘用公費助理、實際給付薪資，就不得假借聘用公費助理名義，而領取公費助理補助費用。

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檢方指出，陳滄江與其子、金姓姻親等人共謀，由金姓姻親於2012年6月至同年7月、2013年7月1日至2015年12月31日期間出名擔任「人頭助理」，金再將收受公費助理補助費的帳戶交給陳滄江兒子持用，其子每月收受公費助理補助費後轉存其他帳戶，前後共詐得98萬8091元。

檢方指出，根據情資，金某在2010年8月至2013年7月間實際任職於台中市某旅宿業，且於2013年8月6日至2014年8月18日都待在日本，客觀上顯然無法擔任金門縣議員助理的工作。

檢方指出，此案於今年3月27日執行搜索、扣押及訊問，認為陳滄江等3人均犯貪污治罪條例公務員利用職務上的機會詐取財物、刑法使公務員登載不實等罪，另陳滄江父子另犯洗錢防制法的洗錢罪，全案依法提起公訴。

金門地檢署檢察官施家榮說，公務員的廉潔是民主法治的重要基石，且影響人民對於政府的信賴，金門地檢署將結合法務部調查局、金門縣警察局、廉政署、金門縣政府政風處等單位，持續加強偵辦貪污案件，嚇阻不法。

金門地檢署主任檢察官施家榮說，前縣議員陳滄江涉及貪污助理費案偵查終結，將陳滄江、其子與金姓姻親等3人依貪污治罪條例公務員利用職務上的機會詐取財物、刑法使公務員登載不實、洗錢防制法的洗錢等罪嫌，依法提起公訴。 （記者吳正庭攝）

金門地檢署。 （記者吳正庭攝）

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