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「可米小子」遺珠張耀文淪華碩內鬼收千餘萬回扣 判2年半將入獄

天團「可米小子」成員張耀文變華碩經理收廠商千餘萬回扣，高院背信罪判刑兩年半將入獄。（記者楊國文攝）

天團「可米小子」成員張耀文變華碩經理收廠商千餘萬回扣，高院背信罪判刑兩年半將入獄。（記者楊國文攝）

2024/08/14 15:26

〔記者楊國文／台北報導〕曾入選台灣偶像男團「可米小子」的張耀文，後來轉戰科技業，擔任知名企業華碩採購部副理，卻涉嫌浮報價格，向廠商收取回扣達40萬多美金，約1300多萬元，士林地院依背信罪將他判刑2年6月。張上訴辯稱，僅收取回扣10萬多元美金，但高等法院認定辯詞不實，今仍判他2年6月徒刑定讞，須入獄。

張耀文憑藉著181公分身高、流利英文能力和陽光開朗形象，一度入選「可米小子」偶像團體，不過，正式成軍卻沒有他，無法走上演藝之路後，轉戰科技業，卻成公司內鬼索回扣一千多萬元，如今將面臨入獄服刑命運。

判決指出，2013年張耀文進入華碩後，一路獲擢升至策略採購部副理，負責採購、議價業務。

張男2016年底獲悉華碩有意採購捷德公司所代理的SIM卡，但華碩遲未與該公司簽訂採購合約，為使大將公司取得該公司代理商資格並與華碩公司簽訂SIM卡採購合約，再藉機從中收取回扣，張竟私下向大將公司負責人表示可介紹捷德公司認識，讓大將公司接單，但必須依他指示抬高產品價格，將40萬5511美金，約1300多萬元新台幣的回扣交給他做為回報。

後來張男順利居中引介大將成為捷德公司代理商，取得銷售SIM卡給華碩機會，並暗指示提高報價，大將負責人則依規定，陸續將40萬5511美元換算成新台幣，每次以10幾萬至100萬不等現金交給張，張再存入自身帳戶。

直到2020年5月，華碩進行稽查發現異常，主動向刑事局報案調查，全案因此曝光。

法院審理時，張否認犯行，辯稱自身工作包括尋找配咳廠商、確認自己和下屬與供應商談妥的議價單，若廠商提供的商品不符合公司要求，也不會被接受。至於大量資金來源，是名叫「LEO」金主提供，是對方請他操作股票交付的款項，卻提不出對方聯絡方式。大將負責人則坦承是依張男指示交付回扣金額。

士林地院認定張男說詞不實，審酌他未和華碩達成和解或賠償損害，依背信罪判2年6月徒刑，未扣案犯罪所得40萬5511美元沒收。

全案上訴高院後，張雖坦承犯行，卻辯稱回扣僅有10萬多美金，請求從輕量刑。高院依大將負責人的證詞、張的帳戶資料，仍認定張犯罪所得應為40萬5511美元沒收，今仍判張2年6月徒刑確定。

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