違規載客觸「公路法」遭吊牌 買假車牌再上路又被逮

監視器拍下警方發現唐男懸掛假車牌，於是尾隨準備攔停。（記者徐聖倫翻攝）

2024/08/11 14:22

〔記者徐聖倫／新北報導〕34歲唐姓男子未持有職業駕照，違規載客遭吊扣車牌，唐男為方便竟上網訂製假車牌懸掛，前日他開車行經新北市三重、新莊交界遭警方眼尖發現，除依法開罰、扣牌外，唐男還必須吃上偽造文書官司，得不償失。

新北市新莊警分局前日下午2時許派員執行巡邏勤務，員警行經重新路五段的三重、新莊交界處時，見到1輛特斯拉形跡鬼祟，疑似看到警察就想調頭，於是將其車牌輸入M-Police查詢，赫見該車牌顯示狀態為「吊扣」，於是將該車攔下盤查。

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警方查出，唐男因未持有職業駕照、營業登記，竟私自載客收費，違反「公路法」，今年6月份車牌遭吊扣。他供稱，因為住家裡地下室停車場為車牌辨識，為了方便進出才買假車牌，並沒有為非作歹，不斷強調只是圖方便。

警方表示，唐男此舉已違反「道路交通管理處罰條例」第12條，可開出3600元以上、10800元以下罰單，另懸掛假車牌也違反刑法偽造文書罪，警詢後依法將唐男移送法辦。

唐男被攔下受檢，稱掛假車牌只是為了圖方便。（記者徐聖倫翻攝）

警方將假車牌拆下並查扣。（記者徐聖倫翻攝）

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