獨家》不是「跑攤」被勸酒 中市前區長白峨嵋開車到超商購物被抓到酒駕

前北屯區長白峨嵋酒駕判刑2月，可易科罰金，外傳他是跑攤被地方人士勸酒，但檢方起訴書卻記載，他是在家喝酒後，開車到便利商店被攔查。（資料照）

2024/08/10 16:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市前北屯區長白峨嵋7月2日晚間在太平區酒駕被警方查獲依公共危險罪法辦，台中地院判處2月徒刑，可易科罰金約6萬元，案發後他被調任中市府運動局專委，傳出當時他是因地方人士勸酒，返家途中被攔檢，不過檢方起訴書卻指出實情並非如此。他是自己在家喝酒，然後開車到便利商店，目的應是購物，而非訪友或拜訪地方人士。

起訴書與判決書指出，白峨嵋當天傍晚回家後，晚間約6時許至7時許在家喝啤酒，之後於當天晚間8時許開車到便利商店，於8時23分被警方攔檢，並非外傳的跑攤，也非地方人士盛情勸酒，當時他酒測濃度不低，呼氣每公升酒精含量達0.39毫克。

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台中地院判決書指出，白峨嵋酒後吐氣所含酒精濃度已達每公升0.39毫克，仍貿然駕駛自用小客車上路，不僅漠視自身安危，更罔顧其他用路人的生命、身體及財產安全，所為實非可取，但考量他是酒駕初犯，犯後坦承犯行，態度良好，自述教育程度是碩士畢業、家庭經濟狀況小康等狀況，依刑法第185條之3第1項第1款的公共危險罪，判處徒刑2月，可易科罰金與上訴。

白峨嵋曾任民政局科長及大肚區、霧峰區等地區長，今年4月才調任人口數逾30萬人的北屯區區長，鄰里及同事對他評價高，工作認真、做事親力親為、辦事也很有效率，案發後調職至運動局擔任專委。

對此，白峨嵋說，他不會上訴，尊重司法判決，至於起訴書記載他當時去便利商店，他則回應去購物是事實，另外，對於北屯區公所未來將啟動考績會議，可能會記小過兩次，他則強調尊重。

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