台中北屯區長白峨嵋酒駕 警：受檢時未表露身分

台中市北屯區長白峨嵋酒駕被送辦，市府火速拔官。（資料照）

2024/07/12 17:18

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北屯區長白峨嵋涉酒駕 中市府火速拔官

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市北屯區長白峨嵋2日下班後，在太平區酒駕被警方攔查，涉公共危險罪移送台中地檢署偵辦。警方說，於祥順路一段設臨檢攔查，白姓民眾被測得酒測值超過0.15mg/L，當晚就移送地檢署，而據了解，白峨嵋受檢時並未表露身分。

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白峨嵋2日下班後在太平區酒駕被送辦，警訊後隨即告知民政局長吳世瑋，並知會北屯區公所人事單位，民政局認為酒駕違反法令，由現在機關首長職務，降調為非主管職務，擔任運動局專門委員。

太平警分局說，2日晚間8點半左右，警網在祥順路1段450號執行取締酒駕路檢勤務，當時並不知道受檢民眾身分。

據了解，白峨嵋當晚下班後，自己開車去「跑攤」，回程途中見警方在祥順路設攔檢點，依車流順序開入車道，搖下車窗被聞到酒味，警方要求停車受檢，白峨嵋配合停車「沒有盧小小」拒測，很快接受吹測，得知超標後也沒官說表明身分。

白峨嵋被帶到派出所偵訊，期間並未表明身分，警方錄製筆錄隨案移送，事後才知道他是現任區長。而偵訊過程中，白峨嵋相當配合調查，僅說「訪友跑攤」，未提及跟誰喝了幾杯酒。

新平派出所副所長陳建文說，白姓自小客車駕駛於本月2日晚間酒測值超標，全案依公共危險罪移送偵辦，呼籲用路人切勿酒後駕車，也將持續加強防制酒駕勤務，落實酒駕零容忍政策。

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