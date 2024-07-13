《台中》北屯區長涉酒駕 遭拔官送考績會

前北屯區長白峨嵋酒駕被送辦，本週市府已降調為非主管職務的運動局專委，未來可能記過兩次。（資料照）

2024/07/13 05:30

白峨嵋下班跑攤遇攔檢 酒測值逾0.3毫克遭移送 本週降調專委

〔記者蔡淑媛、黃旭磊、蘇金鳳／台中報導〕台中市去年酒駕傷亡人數與取締酒駕件數，都居全國之冠，北屯區長白峨嵋卻於本月二日在太平區酒駕，警方對其酒測呼氣每公升濃度逾○．三毫克，被市府降調為非主管職務的運動局專委，未來可能記過兩次。據了解，白峨嵋是下班後到鄰里拜訪，邀約飲酒盛情難卻下，喝酒後駕車返家被攔檢。

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市府：視情節可記過二次

據了解，白當晚下班後，開自己的黑色富豪（Volvo）轎車「跑攤」，見警方在祥順路設攔檢點，他依車流順序開入車道，搖下車窗被員警聞到酒味，警方要求停車受檢，白配合停車，沒有拖延找藉口，很快吹酒測器，得知超標後沒有求情、也沒有表明區長身分。

太平警分局表示，白峨嵋被帶到派出所偵訊，員警始終不知他是區長，筆錄完成後，白隨案被警方依公共危險罪移送台中地檢署偵辦，警方是事後才知道是他是區長，偵訊時很配合，僅表示「訪友跑攤」，未提及跟誰喝酒，也沒說喝幾杯酒。

民政局：酒駕零容忍不護短

白峨嵋曾任民政局科長及大肚區、霧峰區等地區長，今年四月才調任人口數逾卅萬人的北屯區區長，鄰里及同事對他評價高，工作認真、做事親力親為、辦事也很有效率，聽到他酒駕，感到不可思議，另有人認為，區長雖配有司機，白可能不讓司機加班，下班後自己開車跑行程而酒駕。

民政局局長吳世瑋昨表示，白峨嵋按照情節可能會記過二次，雖然他是非常認真的區長，但酒駕零容忍，這週決定將他從區長的機關首長職務，降調為運動局專委。

民政局補充說，白峨嵋在警訊後，隨即告知民政局長，並知會北屯區公所人事單位，後續一旦收到起訴書，將立即依「台中市政府及所屬機關學校員工飲酒及酒後駕車懲處要點」召開考績會懲處，視情節可記過二次，絕不護短。

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