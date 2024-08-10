為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

桃警AI巡防系統匯入AB車資料庫 3個月查獲151件

警方查獲朱姓男子駕駛的BMW白色轎車懸掛偽、變造牌照。（警方提供）

警方查獲朱姓男子駕駛的BMW白色轎車懸掛偽、變造牌照。（警方提供）

2024/08/10 10:52

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市朱姓男子日前駕駛白色BMW轎車行經平鎮區，被警方巡邏車配置的「AI巡防系統」發現車輛懸掛偽造牌照，朱男因觸犯偽造文書罪嫌被送辦，警方統計，刑事警察大隊5月1日起，將懸掛偽、變造牌照或他車號牌照的俗稱AB車資料庫，匯入AI巡防系統後，到7月31日已查獲偽、變造牌照48件與懸掛他車牌照103件。

部分民眾會因交通違規或酒駕等原因被吊扣牌照後，為了繼續駕駛車輛而懸掛偽、變造牌照或他車牌照，桃園市政府警察局長吳坤旭說，警方持續透過科技工具加強市內的的取締能量，5月1日將懸掛偽、變造車牌車輛或他車號牌照的AB車資料庫匯入AI巡防系統，已成為第一線執勤員警查緝不法的利器。

7月31日止，警方已查獲偽、變造牌照48件與懸掛他車牌照103件，較去年同期取締偽變造牌照、懸掛他車號牌照分別增加超過4倍與近2倍，其中朱男駕駛BMW轎車懸掛偽變造車牌被送辦，他供稱， BMW轎車的原牌照，因危險駕駛已被監理站註銷，他才上網購買尋找相同廠牌、型號、顏色車輛的偽造牌照使用；另，盧姓男子駕駛的營業小貨車因酒駕被吊扣牌照，同樣上網購買偽造牌照使用，行駛於中壢區時也被警方查獲，因涉觸偽造文書被送辦。

警方已透過「AI巡防」系統查獲多起民眾使用偽、變造牌照案件。（警方提供）

警方已透過「AI巡防」系統查獲多起民眾使用偽、變造牌照案件。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
權利車橫行被撞可能沒得賠 屏東監理站加強路邊稽查
2024/06/03 18:53

權利車橫行被撞可能沒得賠 屏東監理站加強路邊稽查
自家車1個月吃8張超速罰單 竟是擄人致死案嫌犯掛AB車牌犯案
2024/05/20 23:37

自家車1個月吃8張超速罰單 竟是擄人致死案嫌犯掛AB車牌犯案

《趕蛇5健康 帶狀疱疹衛教講座》免費活動快來報名！
車主無端「狂收13張罰單」是AB車害的！ 拒檢逃竄影片曝光
2024/05/14 14:03

車主無端「狂收13張罰單」是AB車害的！ 拒檢逃竄影片曝光
桃園警AI巡防系統 增辨識AB車功能
2024/05/31 05:30

桃園警AI巡防系統 增辨識AB車功能

台灣大哥大 《Road to Champions 無懼之路》紀實片感動上映
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播