桃警AI巡防系統匯入AB車資料庫 3個月查獲151件

警方查獲朱姓男子駕駛的BMW白色轎車懸掛偽、變造牌照。（警方提供）

2024/08/10 10:52

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市朱姓男子日前駕駛白色BMW轎車行經平鎮區，被警方巡邏車配置的「AI巡防系統」發現車輛懸掛偽造牌照，朱男因觸犯偽造文書罪嫌被送辦，警方統計，刑事警察大隊5月1日起，將懸掛偽、變造牌照或他車號牌照的俗稱AB車資料庫，匯入AI巡防系統後，到7月31日已查獲偽、變造牌照48件與懸掛他車牌照103件。

部分民眾會因交通違規或酒駕等原因被吊扣牌照後，為了繼續駕駛車輛而懸掛偽、變造牌照或他車牌照，桃園市政府警察局長吳坤旭說，警方持續透過科技工具加強市內的的取締能量，5月1日將懸掛偽、變造車牌車輛或他車號牌照的AB車資料庫匯入AI巡防系統，已成為第一線執勤員警查緝不法的利器。

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7月31日止，警方已查獲偽、變造牌照48件與懸掛他車牌照103件，較去年同期取締偽變造牌照、懸掛他車號牌照分別增加超過4倍與近2倍，其中朱男駕駛BMW轎車懸掛偽變造車牌被送辦，他供稱， BMW轎車的原牌照，因危險駕駛已被監理站註銷，他才上網購買尋找相同廠牌、型號、顏色車輛的偽造牌照使用；另，盧姓男子駕駛的營業小貨車因酒駕被吊扣牌照，同樣上網購買偽造牌照使用，行駛於中壢區時也被警方查獲，因涉觸偽造文書被送辦。

警方已透過「AI巡防」系統查獲多起民眾使用偽、變造牌照案件。（警方提供）

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