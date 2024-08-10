男子凌晨馬路燒金紙辯遭附身須祭改 挨罰3000

許姓男子在馬路上燒金紙，未使用金爐，讓燃燒中的金紙隨風飛散，基隆地院依違反社會秩序維護法裁罰台幣3000元。（記者林嘉東攝）

2024/08/10 15:42

〔記者林嘉東／基隆報導〕許姓男子凌晨在馬路上燒金紙，未使用金爐，讓燃燒中的金紙隨風飛散，被路過民眾發現報警；許辯稱他因為被附身，想說趕快處理，才燒金紙祭改，仍被警方依違反社會秩序維護法函送基隆地院。法官認為，許男無正當理由，在公共場所燒金紙，對社會秩序、安全具有一定程度危害，依違反社會秩序維護法裁罰他台幣3000元。

24歲許姓男子今年7月3日凌晨3點49分在基隆市中山區中山二路馬路上燒金紙；由於道路兩側都是民宅，路旁還停放多輛汽、機車，許在馬路上燒金紙時，未使用金爐，任由燃燒中的金紙隨風飛散，嚇壞路過民眾報警。

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警方獲報趕抵時，金紙已呈灰燼，許男坦稱，他因為被附身，想趕快祭改，才在馬路上燒金紙，金紙燒完後沒有撲滅，等金紙燒成灰燼後，才用掃把掃起來；由於許燒金紙時，未使用金爐、與任何安全圍籬等設施，被警方依違反社會秩序維護法函送基隆地方法院裁處。

法官認為，許男在馬路上燒金紙，未使用金爐或放鐵籠等安全圍籬圍住，也未備妥滅火設備，稍有疏失，極可能因燃燒的金紙隨風飛散而有延燒的危險，除有直接危害他人身體及財產之虞外，倘有行人或車輛經過，亦可能因此受到驚嚇而導致意外或交通事故發生可能。

判決還指出，許解釋是因為被附身，他須進行宗教儀式，才燒金紙祭改，顯無正當理由，因此依違反社會秩序維護法第68條第1款無正當理由，在公共場所燒金紙，對社會秩序、安全具有一定程度危害，裁處許男3000元罰鍰。

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