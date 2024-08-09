雲林女持剪刀殺死母親、姊姊宣判 刑前應先治療

許女殺害母親及姊姊，雲林地方法院一審判合併執行14年。（記者黃淑莉攝）

2024/08/09 17:31

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林許姓女子患有「情感型思覺失調症」多年，去年持剪刀刺殺同住的母親及胞姊，造成2人大量失血死亡，雲林地方法院今（9日）依刑法對直系血親尊親屬犯殺人罪及殺人罪，分別判處許女12年、10年徒刑，應執行14年，並應於執行前在相當處所，或以適當方式監護5年。

判決書指出，許女與母親、胞姊同住，去年7月14日晚上9點至11點間，許女趁母、姊熟睡，前往車上拿取1把剪刀，返回房間刺向母親與姊姊，2人驚醒與許女發生拉扯、纏鬥，但許女仍持續持剪刀刺向2人，造成2人全身多處剪刀穿刺切割傷、大量出血、低血容性休克死亡。

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判決書表示，隔天清晨5點半左右其他家人回到住處，發現許母及許姊屍體，報警處理，警方獲報到場，當天循線在二崙自強大橋路旁查獲許女，許女坦承犯行。

判決書說，法官考量許女有「情感型思覺失調症」，犯案時因情感型思覺失調症此精神障礙急性發作，出現精神病症，即聽幻覺與被害妄想，且缺乏病識感，對於症狀毫無抵抗能力，可能會順從症狀做出違法行為，許女對於精神病症，尚無法區別真實或想像，容易在精神病症影響下，直接做出混亂的行為。

另許女過去沒有刑事前科，且家庭支持功能良好，是因身心疾病才有這些暴力凶殘行為，但造成許母、許姊2人死亡，生命權遭剝奪，所造成的損害難回復，且對其他家屬造成難以言喻的喪失至親傷痛，且許女所為乖違社會倫常，社會治安之危害性不言可喻。

判決書表示，根據其他家屬說法，許女在陪伴母親、姊姊盡心盡力，直到去年7月間狀況急轉直下，做出自殘行為，強制送醫後以為狀況穩定，沒想到犯下難以挽回的錯誤，從一個全然無攻擊性的病人轉變成弒親的凶手，這並不是社會安全網沒有接住，而是面對身心疾病未知的情況還是太多，對被告而言，刑期與治療同樣仍是處遇上的重要考量，且刑期執行前有先治療的必要。

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