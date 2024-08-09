南崁幫大哥攜子販毒 父親節當天被警攻堅活逮

警方查扣大麻、安非他命、毒品咖啡包、吸食器、K盤、電子磅秤，以及鎮暴槍、藍波刀與仿金牛座改造手槍等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

2024/08/09 15:16

〔記者邱俊福／台北報導〕南崁幫大哥李紘宇涉嫌帶著兒子李昱煌，涉嫌從事毒品中盤商，販毒給下游小盤商牟利，北市警中山分局循線追查鎖定這對父子檔後，父親節當天下午前往其桃園市大溪區住處破門攻堅查緝，父子檔雖機警自3樓跳到隔壁鐵皮屋頂企圖逃逸，仍被活逮，先後起獲安非他命等各式毒品與改造槍械，今天訊後依毒品、槍砲罪嫌移送檢方偵辦。

警方表示，今年6月間，偵辦一宗網路販毒案件時，在桃園市一間汽車旅館逮捕涉案的一對曾姓夫妻檔，查獲安非他命、K他命毒品，以及在曾嫌手提包內起獲2把改造手槍、販毒贓款等贓證物後，經循線持續向上溯源，鎖定毒品為曾嫌的「乾爹」李父所交付。

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警方經布線偵查，查知42歲李父為南崁幫大哥，過去在桃園市大溪區員林路開設修車廠，之後改開檳榔攤做為堂口，並偕同因毒品通緝的25歲兒子，涉嫌從事販毒生意。

昨天下午1時許，警方前往其堂口查緝，父子檔聽到破門聲，馬上從3樓跳到隔壁2樓鐵皮屋，再跳入一樓的草叢藏匿，被警方發現後，逮捕李父，其兒子還趁機又攀爬到鄰幢鐵皮屋頂，欲繼續逃竄，警方見狀先出言制止無效後，即對空鳴1槍予以制止，順利也逮捕他到案。

警方現場起獲大麻、安非他命、毒品咖啡包、第三級毒品原料卡西酮、大麻煙斗、吸食器、K盤、電子磅秤，以及鎮暴槍、藍波刀等贓證物，今天警方又在李父帶同前往另一處住處搜索，在他房間內查獲仿金牛座改造手槍1支、改造子彈8顆及1顆啞彈，依法移送檢方偵辦。

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父子檔李紘宇、李昱煌被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

警方在李紘宇帶同下，起獲改造槍枝。（記者邱俊福翻攝）

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