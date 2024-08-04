壯碩藥頭以通訊行為幌子販毒 當街被壓制高喊「我是女生」

警方當街壓制潘姓女藥頭。（警方提供）

2024/08/04 15:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市潘姓女子涉嫌以通訊行為幌子網路販毒，市刑大實施誘捕偵查約出交易，由於潘女穿著中性身材壯碩，警方一度以為是男性，一口氣用4輛偵防車包夾揪出，強勢壓制時潘女才高喊「我是女生」，仍在車內查扣市價約10萬元的毒品，詢後依毒品罪嫌送辦，檢方也在近日起訴。

台中市刑大偵一隊長連玉松今天說明案情指，該隊今年2月間網路巡邏時，發現有藥頭以「迅捷通訊」為名，涉嫌從事毒品交易，經與第一、第四分局成立專案小組後，向上溯源查緝，歷經多日跟監蒐證，今年3月間實施誘捕偵查，約出對方交易。

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警方當天實施攔查圍捕時，人在車內的藥頭見狀況不對駕車欲逃離現場，警方目視發現對方全身中性裝扮，且身材壯碩，一度以為是男性為防止攜械拒捕，分別駕駛4輛偵防車前後包夾擋住去路，進而將對方自駕駛座揪出當街壓制控制時，對方竟連續高喊「我是女生」，員警此時也嚇了一跳趕緊稍稍鬆手，仍順利逮人。

警方查證身分證實對方是26歲潘姓女子，經詳細搜索後，於潘女所駕駛車輛副駕駛座踏板、中控扶手處、左前門置物處分別查獲毒咖啡包124包（重657.2公克）、K他命5包（重20.4公克）、5700元現金及手機2支等相關證物，其中有67包毒咖啡，外袋以益生飲「獨家好菌、業界最高、1兆2千億好菌」等字樣標註，企圖以假亂真、規避查緝。

而這批毒品市價初估約10萬元，潘女供稱，因為了要獨力扶養3歲幼女，才會鋌而走險，且唯恐交易時遭黑吃黑才刻意中性裝扮，壓低聲音，警詢後依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，全案檢方也在近日偵結起訴。

大隊長李明道呼籲，新興毒品無論是咖啡包、果汁包或是茶包，經常以精美又新潮的包裝吸引年輕人目光，使用者在不清楚毒品劑量與成分，可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整及意識不清等症狀，且猝死風險極高，切勿因一時好奇而嘗試，另販賣毒品更是罪加一等，警方取締毒品犯罪刨根究底之決心絕不鬆懈。

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警方當街壓制潘姓女藥頭。（警方提供）

警方查扣的毒咖啡包及K他命。（警方提供）

其中有67包毒咖啡，外袋以益生飲標誌企圖以假亂真。（警方提供）

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