超商店員遭誘狂刷216萬元點數送網友 每月賠錢獲原諒判緩刑

基隆地院近日審結，依觸犯業務侵占罪，判處賴女有期徒刑7月，緩刑5年。（記者吳昇儒攝）

2024/08/04 17:01

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆1名賴姓女店員去年9月至10月間，受雇於暖暖區某超商，負責貨品款項收受發放事宜。未料，卻遭到網友所誘，連續刷出432張5千元的點數卡，合計216萬元，傳送序號交給網友，侵占超商款項。經協調後，超商老闆願接受其賠償方式，幫忙向法官求情。基隆地院近日審結，依觸犯業務侵占罪，判處賴女有期徒刑7月，緩刑5年。

檢警調查，賴姓女子去年9月15日起至同年10月17日上午，擔任某超商加盟店員工，受雇於洪姓老闆，卻因為被暱稱「宇浩」所誘，於11小時內刷出432張5千元的Apple-App Store點數卡，共計216萬元，並將序號交付給對方。

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洪姓老闆多次向賴女索討該筆帳款，但因金額龐大，賴女無法支付，無奈之下，老闆只好對她提出業務侵占告訴。

法院審理期間，雙方調解成功，賴女願每月支付2萬5千元，賠償給洪姓老闆，而老闆也接受該條件，希望法官給予緩刑，讓她能夠每個月還錢。

法官審理後，認為賴女已經坦承犯行，且與被害人調解成功，也陸續依約將款項匯還給對方，且並無前科紀錄；而洪姓老闆也表示希望給賴女機會，予以緩刑，讓她可以繼續還錢。故依觸犯業務侵占罪，判處賴女有期徒刑7月，緩刑5年。

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