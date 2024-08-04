為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

超商店員遭誘狂刷216萬元點數送網友 每月賠錢獲原諒判緩刑

基隆地院近日審結，依觸犯業務侵占罪，判處賴女有期徒刑7月，緩刑5年。（記者吳昇儒攝）

基隆地院近日審結，依觸犯業務侵占罪，判處賴女有期徒刑7月，緩刑5年。（記者吳昇儒攝）

2024/08/04 17:01

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆1名賴姓女店員去年9月至10月間，受雇於暖暖區某超商，負責貨品款項收受發放事宜。未料，卻遭到網友所誘，連續刷出432張5千元的點數卡，合計216萬元，傳送序號交給網友，侵占超商款項。經協調後，超商老闆願接受其賠償方式，幫忙向法官求情。基隆地院近日審結，依觸犯業務侵占罪，判處賴女有期徒刑7月，緩刑5年。

檢警調查，賴姓女子去年9月15日起至同年10月17日上午，擔任某超商加盟店員工，受雇於洪姓老闆，卻因為被暱稱「宇浩」所誘，於11小時內刷出432張5千元的Apple-App Store點數卡，共計216萬元，並將序號交付給對方。

洪姓老闆多次向賴女索討該筆帳款，但因金額龐大，賴女無法支付，無奈之下，老闆只好對她提出業務侵占告訴。

法院審理期間，雙方調解成功，賴女願每月支付2萬5千元，賠償給洪姓老闆，而老闆也接受該條件，希望法官給予緩刑，讓她能夠每個月還錢。

法官審理後，認為賴女已經坦承犯行，且與被害人調解成功，也陸續依約將款項匯還給對方，且並無前科紀錄；而洪姓老闆也表示希望給賴女機會，予以緩刑，讓她可以繼續還錢。故依觸犯業務侵占罪，判處賴女有期徒刑7月，緩刑5年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
百萬勞力士送修拿不回來 鐘表行老闆侵吞25支名表還賭債
2024/03/15 11:20

百萬勞力士送修拿不回來 鐘表行老闆侵吞25支名表還賭債
替自己加薪？趁結帳暗槓1萬2 超商女店員判刑7月
2024/04/20 19:21

替自己加薪？趁結帳暗槓1萬2 超商女店員判刑7月

Uber Eats併購foodpanda 致力於創多贏
貨車司機侵占貨款獲原諒竟再犯 法官判刑6個月
2023/09/17 15:47

貨車司機侵占貨款獲原諒竟再犯 法官判刑6個月
離職偷帶4瓶酸奶回家 飲料店員工付不出和解金獲輕判定讞
2023/01/11 10:44

離職偷帶4瓶酸奶回家 飲料店員工付不出和解金獲輕判定讞

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播