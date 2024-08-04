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屏市國民運動中心出現檢舉達人 專檢舉機車騎人行道

機車不能騎上人行道，否則會被開單告發。（圖由曾議雄服務處提供）

機車不能騎上人行道，否則會被開單告發。（圖由曾議雄服務處提供）

2024/08/04 12:14

〔記者葉永騫／屏東報導〕人行道上畫有機車停車格，但是機車不能騎上人行道，依規定只能用牽的，屏東市國民運動中心近期出現檢舉魔人，專門檢舉機車騎上人行道，屏東警方已開出200多張的罰單，讓不少民眾中招，縣議員曾義雄、市民代表任峻賢邀集縣府及屏東市公所及警方研議解決方式，提醒民眾機車不要再騎上人行道，以免被罰。

曾義雄表示，最近在屏東市國民運動中心出現檢舉達人，用手機連續錄影再向警方檢舉，指明機車騎上人行道去停車，沒有依規定用牽的，讓許多前往國民運動中心運動的民眾都被開單，氣的向他和市代任峻賢陳情反映，受罰的民眾認為，牽車上人行道相當不便，機車那麼重，而年紀大的民眾根本無法牽車，這種規定相當不合理。

屏東分局指出，依據道路管理處罰條例第45條1項6款，駕車（機車、汽車）行駛於人行道上，處新台幣600元以上1800元以下罰款；若致人死傷者處7200元以上36000元以下罰款；致人受傷者，吊扣駕照1年，致人重傷或死亡者，吊銷執照，警方接獲檢舉只能依法開單處罰。

曾義雄等人在經過研商後決定，將請市公所研議改善機車進出動線，區隔人行步道上運動人士及機車族進出，也提醒民眾騎機車不要進入人行道，以免被罰。

機車不能騎上人行道，屏東市國民運動中心被開200多張罰單，縣議員曾義雄邀集相關單位協調。（圖由曾議雄服務處提供）

機車不能騎上人行道，屏東市國民運動中心被開200多張罰單，縣議員曾義雄邀集相關單位協調。（圖由曾議雄服務處提供）

機車不能騎上人行道，屏東市國民運動中心設立警示牌。（圖由曾議雄服務處提供）

機車不能騎上人行道，屏東市國民運動中心設立警示牌。（圖由曾議雄服務處提供）

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