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iRent女駕駛連撞5機車後肇逃？ 警調閱監視器還原真相

黃女擦撞路邊一排機車。（記者姚岳宏翻攝）

黃女擦撞路邊一排機車。（記者姚岳宏翻攝）

2024/08/04 11:07

〔記者姚岳宏／台北報導〕一輛iRent出租車昨天下午行經台北市延壽街時，車上女駕駛疑技術不純熟，竟連續擦撞路邊5輛機車後離去，跟在後面的計程車運將目擊整個狀況，熱心將車上行車紀錄器畫面PO網，還稱肇事者已落跑，提醒大家「遠離iRent」，此PO文讓網友熱烈回應，紛紛表示「超傻眼 什麼鬼技術」、「這種人真的不要出來害人」，警方指出，女駕駛事後主動到派出所報案，表示願意負責及賠償。

當時運將PO出行車紀錄器畫面，內文表示「遠離iRent，珍惜生命，肇事者已落跑！」還說他是繞了一圈之後，回來拍門牌號碼跟被撞倒的車子，沒發現iRent回來，有看到自己的車子被撞到的，請自行認領。

台北市警局松山交通分隊表示，肇事的33歲黃女昨下午已主動到松山分局三民派出所報案，表示她駕駛租賃車行經松山區延壽街314巷內，因駕駛技術不熟，擦撞路邊停放的5輛機車，造成5輛機車車身擦刮痕，自己的租賃車右前車頭亦有凹損；黃女聲稱當時因急著歸還出租車，才會先離開現場。

警方調查監視器佐證其說法，發現她事後確實有返回現場，並向鄰近補習班借取紙筆，在遭撞機車上留下紙條及聯絡資訊；但警方仍提醒，發生交通事故應留於現場報案，並做適當處置，以免違反道路交通管理處罰條例第62條「無人受傷而未依規定處置」，若逃逸規避事故賠償責任，更會加重吊扣駕照。

黃女駕駛的iRent也有擦痕。（記者姚岳宏翻攝）

黃女駕駛的iRent也有擦痕。（記者姚岳宏翻攝）

黃女事後返回現場留下字條。（記者姚岳宏翻攝）

黃女事後返回現場留下字條。（記者姚岳宏翻攝）

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