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「阿公級」老闆偷吃26歲女員工 闆娘酸小三「不合格情人」

葉姓烘焙理事長偷吃自家26歲的女員工，台南地院判小三須賠老闆娘25萬。（記者王捷攝）

葉姓烘焙理事長偷吃自家26歲的女員工，台南地院判小三須賠老闆娘25萬。（記者王捷攝）

2024/08/03 23:46

〔記者王捷／台南報導〕已當阿公的葉姓烘焙業理事長年近60歲，外遇自家26歲陳姓女員工，葉妻酸，陳女是葉男眾多情人之一，能得到什麼？陳女只會吵鬧才倒楣被抓包，是不合格的情人。台南地院以侵權判陳女賠25萬。

葉男在社交圈相當活躍，積極參加扶輪社等社會團體，並響應市府活動，耕耘政商關係，但公司實際負責人是葉妻，在外遇事件發生後，葉妻在今年已與葉男離婚。

不過在離婚前，葉男在擔任公司負責人期間，以老闆身分，假借名目加陳女的LINE，去年與陳女發展外遇關係，露骨的對話在今年年假期間被葉妻發現，還在LINE記事本中看見葉男與陳女私密照片，因此葉妻與子女用葉男的電話，打電話痛罵陳女，還要求陳女帶父母來家中道歉。

葉妻對陳女嗆稱，葉男被她發現後，求她原諒、要用一輩子賠償她，反觀陳女只是「葉男無數個之一」，反問陳女以後要怎麼辦？陳女外遇倒楣被抓，是因陳女只會吵，葉妻指責陳女只是個「不合格的情人」。

此外，子女得知葉男偷吃比自己年紀還小的員工，將陳女與葉男之間的親密對話截圖，包含「寶貝」、「老公」等稱呼，親密互動的內容，全都公開發布在社交媒體上。

陳女最終選擇離職，並將葉男送的禮物和5萬多元年終獎金，用紅包袋交還給葉妻。陳女與父母到葉家道歉，但未能平息葉妻怒火，葉妻提出民事侵權賠償，並主張，陳女明知葉男已婚，卻破壞她的婚姻，並造成精神上極大痛苦，因此請求償100萬元。

但法官認為，陳女今年剛27歲，高職肄業、目前在塑膠工廠當作業員，月薪不到3萬，而葉男慣性外遇，並非陳女主動破壞葉妻的婚姻，是誤信葉男甜言蜜語，進而與葉男發展為情侶關係，認為陳女無力負擔高額賠償，最終判賠25萬。

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