車手取款被逮未收押 重回詐團執行「黑吃黑」任務得手100萬

桃園地檢署依詐欺、強盜案件將呂姓男子提起公訴，強盜案件的被告還有呂男的友人王姓、龍姓男子。（記者周敏鴻攝）

2024/08/03 10:39

〔記者周敏鴻／桃園報導〕呂姓男子是詐騙集團車手，今年2月26日他到桃園市中壢區要向被害人收取現金50萬元，當場被埋伏員警查獲送辦，桃園地檢署聲押未獲准，呂男8萬元交保後，又重回詐團，5月27日得知另1詐團車手要收取被害人100萬元現金，他邀集友人假扮員警「黑吃黑」，強搶對方得手的100萬元現金，桃檢今天（3日）偵結，因詐欺、強盜案件將呂男提起公訴，強盜案被告另有他的友人王姓、龍姓男子。

呂男（22歲）去年透過通訊軟體加入詐團後，鎖定1名石姓被害人，以投資股票等名目，陸續詐騙對方超過50萬元現金，石姓被害人發現有異後，趁詐團要她再交付250萬元機會，報警逮到呂男，警方訊後依詐欺罪嫌將他移送桃檢偵辦，檢方說，檢方複訊後向桃院聲押呂男，法官裁定8萬元交保，檢方抗告後，高院雖發回更裁，但呂男始終未回桃院重開羈押庭。

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原來呂男交保後重回詐團當車手，甚至接受詐團上游成員指示執行「黑吃黑」任務，檢方調查，呂男被告知另1詐團的車手邱姓男子要向被害人收取100萬元現金後，5月27日下午，他邀集王男、龍男穿上防彈背心假冒員警，開車在中壢區埋伏，等邱男收取100萬元現金後，他們就一擁而上喝斥「不許動」，持空氣槍強搶裝有現金的紙袋後逃逸。

邱男報案後，警方循線追查呂男等3人到案，但100萬元現金早已被呂男交給詐團上游成員，檢方今天偵結，將呂男、王男、龍男等人分依詐欺與強盜等罪嫌起訴。

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