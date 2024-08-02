台南角頭「狀元」被凌虐至死案 教唆者黑幫「阿光」判無期

綽號「狀元」的任姓男子，被帶到四草茶行打到頭破血流，最後傷重不治。（民眾提供）

2024/08/02 16:46

〔記者王捷／台南報導〕去年7月，綽號「狀元」的任姓角頭，遭綽號「阿光」的黑道份子楊家豪帶頭凌虐，打到頭顱變形致死，但起初警方並未將「阿光」列為主嫌，然而今天一審宣判，認定楊家豪為教唆主嫌，以重傷害致死罪判處無期徒刑。

「阿光」楊家豪成立萬鑫酒店經紀，把四草茶行當作據點，去年7月與員工、朋友到台南大舞廳的325包廂內唱歌喝酒，同時，任男與友人在對面的330包廂聚會，期間雙方都認識的王姓友人，剛好到325包廂拜訪，另與任男討論承包工程的事務，楊家豪也到包廂旁聽。

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但王姓友人進出包廂時，交談聲音過大，楊家豪藉此與任男等人發生口角，雙方的爭吵逐漸升級，並最終演變成肢體衝突，導致任男受到頭頂及下巴撕裂傷，事後，任男在臉書嗆稱：「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香試試看」，楊家豪得知此事後，決定教訓任男。

當晚，楊家豪得知任男與朋友在台南市東區醉天地海鮮燒烤店聚會，指揮手下前往，並將任男強行帶回四草茶行內。楊家豪等人以棒球棒、藤條等工具毆打任男，致其身體出現大面積瘀傷，皮下組織大出血佔體表面積85%以上，最終因多發性鈍傷導致低容積性休克死亡。

當楊家豪等人發現不對時，曾替任男做CPR，發現任男沒有恢復生命跡象後，將任男載到永康奇美醫院丟包，由於當時凌虐影片已經在網路傳開，影片中只有楊家豪的聲音，但警方不敢貿然逮捕楊家豪，只先逮到影片中出現的小弟，事後才傳楊家豪製作筆錄。

不過檢方從人際關係認定，楊家豪就是帶頭教唆的主嫌，因此以重傷致死起訴，一審判處無期徒刑，而楊家豪的小弟、綽號「樂咖」的陳子易以重傷死判處16年、「黑輪」張柏彥判處10年10個月。

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