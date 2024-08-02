人妻女店員出軌超商店長10年 中校綠帽夫驚：2孩子是誰的！

人妻女店員出軌超商店長逾10年，挨告判賠60萬元。（情境照）

2024/08/02 12:34

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市吳姓人妻結婚逾20年，丈夫在軍中服役，她為排遣寂寞到一家超商打工，未料，與店長日久生情，2012年間發展出不倫關係，因此墮胎2次，期間還生下2女，10年姦情直到去年才被中校退役的老公發現，驚覺2個孩子不是他的，怒告妻子和小王侵害配偶權，求償100萬元，法院判賠60萬元。可上訴。

判決指出，李姓人夫主張，他和吳女1999年結婚，婚後育有2女，均已成年，妻子卻自2012年間起與吳姓超商店長交往，因此多次懷孕，曾墮胎2次，另於2020年起生下2女，他到去年12月21日始知上情。

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李稱，被告兩人侵犯其配偶身分法益，讓他因此罹患身心疾病、持續看診吃藥接受治療，請求被告連帶賠償精神慰撫金100萬元。

被告人妻與小王對原告主張均不爭執，並表示願意賠償，但希望金額可以低一點，小王店長稱每月收入扣除貸款後是負數，人妻則說，還要扶養2個年幼小孩，無力負擔賠償金額。

橋頭地院審酌，被告2人長達10年以上之不當交往，且發生性關係甚至另育子女行為，確致原告精神上受有較大痛苦，並參酌兩造上揭學歷、身分、地位、收入、財產狀況及所受痛苦、損害之程度等一切情狀，認為原告請求被告2人連帶賠償以60萬元為適當。

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