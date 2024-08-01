3山友縱走南二段失聯 7/24發求救訊息…惜尋獲已死亡

南投消防搜救人員7月31日上山，從大水窟山屋到白洋金礦、中央金礦山屋路線搜尋，最後由高雄搜救人員找到山友。（南投縣消防局提供）

2024/08/01 18:25

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台中市2女1男的登山隊，遇凱米颱風失聯多日，昨由高雄搜救人員在大水窟山下方步道尋獲3人遺體，尋獲的契機來自基地台掃瞄到手機微弱訊號。南投地檢署檢察官今天下午會同法醫相驗，推測3人已死亡多日，但未說明致命死因，有搜救人員研判應是失溫致死。

台中市的2女1男登山隊，成員包括59歲陳姓男子與45歲葉姓女子、47歲郭姓女子，3人20日從台東向陽出發一路往北縱走，21日到園區的拉庫音溪山屋，預計26日從南投信義東埔下山，期間在凱米颱風登陸前，22日全隊已在雲峰往轆轆谷山屋的路上，決定在山屋避颱風，惟颱風過境後，登山隊卻未如期在26日下山，親友趕緊通報失聯協尋。

請繼續往下閱讀...

高雄消防人員先由高端入山搜尋，尋遍轄管山區內的山屋皆無所獲，7月30日經消防署通知，向中華電信查址後，該公司花蓮基地台在24日曾掃瞄到3名登山客之一手機所發出的弱訊號，發現訊號範圍在塔芬谷山屋與大水窟山屋之間，屬花蓮與南投的轄區，7月31日南投消防局也調派搜救人員上山，高雄消防從塔芬谷山屋往大水窟山屋搜尋，南投消防與玉山巡查員則從大水窟山屋挺進白洋金礦、中央金礦山屋。果然高雄搜救人員就在南大水窟山下方步道50公尺處，尋獲3名登山客，惟3人已死亡。

3名山友的遺體今天上午由直升機吊掛到信義鄉同富停機坪，再由玉山消防分隊警義消協助搬運遺體下機，交由家屬與禮儀公司車輛載運到名間殯儀館，等待檢察官相驗。

南投地檢署檢察官下午會同法醫前往儀館相驗，遺體無明顯外傷，推測死亡時間已有多日，檢方未說明致死原因，惟搜救人員研判應是3人24日趕路要到大水窟山屋避颱風，在途中遇狂風暴雨淋濕造成失溫死亡。檢察官相驗後，已將3名登山客遺體發交家屬處理後事。

搜救人員接獲消防署查址訊息，中華電信花蓮玉里基地台，掃瞄到其中一山友手機發出的微弱訊號。（記者陳鳳麗翻攝）

3名罹難山友由直升機吊掛載下山，玉山消防分隊警義消協助搬運下機。（南投縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法