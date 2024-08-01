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女高中生夏令營溯溪溺斃無人急救？ 父質疑業者便宜行事

黃姓女學生的父親質疑救生人員和設備都不足，業者便宜行事。（記者廖雪茹攝）

黃姓女學生的父親質疑救生人員和設備都不足，業者便宜行事。（記者廖雪茹攝）

2024/08/01 16:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕女兒參加夏令營竟然一去不返，黃姓女學生的父親忍住悲痛受訪表示，當時溪水湍急又混濁，業者卻仍照辦溯溪，2名教練帶15名學員下水，水深250公分，質疑人員配置和救生設備明顯不足，業者便宜行事；另有同行學員指，曾看到黃女獨自躺在地上，沒有人對她做急救，若果真如此，他不禁反問業者當下為什麼不持續的積極搶救他女兒？

黃父表示，從昨夜迄今，業者的態度和處理方式，讓他覺得避重就輕，包括該營地原來有些設備似乎拆掉了等。意外發生時，溪水混濁又湍急，教練說意外點水深超過2米5，他質疑，當時是誰判定要做溯溪活動？且溯溪並非當天行程，但業者並無正面回答。他希望業者給一個交代。

黃父並質疑，主辦業者的人員配置不足，救生設備也不足。水這麼濁能見度差，他曾問教練怎麼找人？教練回應用摸的；此外，欲救人，卻連蛙鏡、竿子、救生圈、配置繩索等都沒有？業者辦理類似活動多年，難道都沒有預備好意外發生時的緊急應變和設施設備？種種情況都讓他感覺業者是便宜行事。女兒被卡在石頭，但他甚至聽聞當時教練是沿著溪岸尋找，找的方向完全相反。

黃父也提及，教練曾說意外點旁邊有土石掏空的情況，營地業者也知道，但10年來未改善，因為「沒有發生狀況」！令他感到十分遺憾！

黃父表示，意外發生後約莫10幾分鐘，3名同行學員自宿舍走出，看到他的女兒1個人躺在地上，旁邊沒有人，也沒有人對她做急救的動作，包括到場警消人員也是這麼說。以常理判斷，對於溺水者，是不是應該持續急救到救護車抵達為止？

也因此他心中升起許多質疑和疑問，教練說意外點水深超過2米5，且因這幾天都有下雨，水流較為湍急；事發第一時刻，教練有下水尋找，但找了大概2分多鐘，由於水流湍急，教練起來跑回去求援，女兒被救起之前，前後就拖了約8分鐘。

黃父說，警消私下有透露，到場時，女兒的身體還是軟的，還沒有發硬，呈現紫色狀態，如果當時持續急救，是有機會救回的。

黃父提到，當時因女兒剛好國中考試結束，想利用暑假充實自己，所以她去打工騎單車等，也和家人到日本出國回來；因女兒偏好戶外活動，就從臉書看到這個活動並單獨報名參加。

黃父說，女兒走了，家人還不敢跟阿嬤說，怕老人家受不了打擊；現在「我只想趕快把女兒帶回家」！

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