越籍逃逸外勞被詐團吸收 組成收簿、車手集團還利用註銷車牌犯案

警方查扣提款卡、存簿、手機，以及註銷車牌15個、空氣長槍2支等贓證物。（記者邱俊福攝）

2024/08/01 16:31

〔記者邱俊福／台北報導〕26歲的阮姓越南籍逃逸外勞，遭假投資詐騙集團吸收，找來認識的越南籍外勞組收簿、提領車手集團，向越籍、泰籍等其他外勞收購帳戶給予詐團使用外，也吸收中輟生等少年當車手，駕駛懸掛註銷車牌的汽車載赴ATM領取贓款，躲避查緝。刑事局偵七大隊第二隊今宣布偵破，逮阮嫌，以及旗下收簿手、賣帳戶外勞、車手等20人送辦，當中阮嫌等6名越籍外勞均經檢察官聲請羈押禁見獲准。

警方調查，今年3月間，阮嫌於網路見到隱身境外「假投資」詐團刊登的徵才訊息後，加入詐團行列，負責在台籌組收簿、提領車手集團，協助在台收購郵局、銀行帳戶，以及派員赴超商等ATM提領贓款，從中抽取酬庸。

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阮嫌隨即找來梅姓等6名越南籍移工，其中5人跟阮嫌一樣都是逃逸外勞，他們再向越南籍、泰籍等其他外籍勞工，以1萬5000元代價收購一個帳戶的金融卡、密碼，再2萬元賣給詐團使用。

另詐團於網路刊登打工廣告，招募從事提領贓款的車手，這些願意參與的中輟生與網友，都轉介給阮嫌，由該集團駕駛懸掛註銷車牌的車輛，載這些車手往各超商ATM提領贓款，再將贓款以地下匯兌轉給詐團，而阮嫌所屬集團可從中抽取百分之1到3的分潤。警方初步清查，該集團犯案2個月，被害人多達34人，財損超過千萬元。

警方是分析多筆詐騙案件，發現被害人匯款帳戶為離台外籍勞工後，循線追查，今年3月至6月間先後逮捕阮嫌等7名越南籍外勞、賣帳戶的3名泰籍移工與10名台籍車手送辦，車手中有6名均為中輟的無業少年，並查扣提款卡、存簿、手機，以及註銷車牌15個、空氣長槍2支等贓證物，分依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。

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阮姓越南籍逃逸外勞依法移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

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