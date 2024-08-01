囂張包圍派出所準備打群架 7酒客獲判無罪

酒客囂張包圍哈爾濱派出所準備打群架，被優勢警力隔開未釀進一波衝突。（資料照）

2024/08/01 14:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕鄭姓男子等人在酒店飲酒作樂時，與同行陳姓友人發生衝突，鄭男等人逃離酒店後，得知陳男在派出所製作筆錄，鄭竟囂張率領5名友人包圍派出所準備給陳男教訓，幸優勢警力介入隔開鄭男等人，未釀進一波衝突，鄭男等人雖被依妨害秩序罪送辦，但法官認為，鄭男等人被員警制止後沒有做出進一步攻擊行為，因此不構成犯罪，判7人無罪。

判決指出，2022年6月3日凌晨1點多，鄭、陳等多位友人一起到市區某酒店費，席間，鄭、陳兩人因故起衝突，友人勸架不成反互成對立起衝突，陳男被人拿硬物砸頭後倒地，鄭男則帶5名友人先行離去；酒店見有人鬧事報警後，警方獲報到場將仍留在現場的陳男等人帶回派出所詢問了解案情。

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當天凌晨3點多，鄭男得知陳男在派出所製作筆錄，竟竟囂張率領5名友人包圍派出所，準備等陳男離開派出所後再「好好聊一聊」，員警見狀立即呼叫支援，在優勢警力介入隔開鄭男等人，未釀進一波衝突，並將鄭男6人和陳男依妨害秩序罪送辦。

高雄地院審理時，鄭男等人否認犯行，辯稱當時他的女友也在派出所做筆錄，自己沒有要鬧事，他們只是在派出所外等人；法官根據員警提供的監視器畫面，發現鄭男等人被隔開後，並未做出進一步挑釁、攻擊或出言恐嚇辱駡等行為，而是乖乖配合員警指示保持距離，因此認為他們沒有波及蔓延至周邊不特定、多數、隨機之人或物，致使公眾恐懼不安、危害社會安全及安寧，加上妨害秩序罪並無處罰「未遂」，因此判鄭男7人無罪，可上訴。

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