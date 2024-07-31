騎紅牌重機上國道擦撞護欄自摔 男子將挨罰最高4萬2000元

梁姓男子騎大型重機車進入國道1號擦撞護欄自摔。（警方提供）

2024/07/31 15:09

〔記者周敏鴻／桃園報導〕55歲梁姓男子今天（31日）上午8點多騎著紅牌的大型重機車，從台北市圓山交流道進入國道1號南向路段，一路騎到43公里處桃園市龜山區路段，才不慎擦撞內側護欄後自摔。警消獲報前往處理，為左手、左腳多處擦挫傷的梁男處理傷口，幸他無大礙也未殃及其他人車；國道警方將對他開罰，最高可處4萬2000元罰鍰。

警方表示，梁男騎大型重機進入國道，國道警方就接獲通報，除由交控中心監看CCTV外，也派前巡邏車前往攔截。梁男從圓山交流道進入國道1號後，一路往南騎，途中還數度變換車道，在中線車道與內側車道間穿梭，最終在國道1號43公里處路段，不明原因自撞內側護欄。

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警消獲報趕抵，對梁男進行酒測、酒測值為0，消防隊員則檢視他的傷勢，包括左手、左腳多處擦傷，幸不嚴重，為他包紮傷口後，並未送醫。

警方表示，梁男已違反道路交通管理處罰條例第43條1項1款，可處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月；另，梁男騎乘汽缸排氣量550立方公分以上的大型重型機車行駛未經公告允許路段，也已違反道交管理處罰條例第92條第7項，可處3000元以上、6000元以下罰鍰。

國道1號南向交通一度因為梁姓男子騎大型重機車闖入而壅塞。（警方提供）

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