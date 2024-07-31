台中男子被騙245萬元 派出所長扮「單車阿伯」逮送燕窩車手

春社派出所長邱量虔（中）逮捕宋姓車手（19歲）。（圖由讀者提供）

2024/07/31 14:01

〔記者黃旭磊／台中報導〕南屯區42歲李姓製造業老闆誤入「報明牌」詐群，今年5月起陸續匯款投資245萬均打水漂一去不回，詐團見李男付錢爽快視為「VIP肥羊」，派19歲車手帶燕窩禮盒收款，春社派出所長邱量虔喬裝成騎單車阿伯，交款時當場逮捕除車手、查扣現金贓款230萬依詐欺等罪嫌送辦。

台中市第四警分局今天表示，李男5月誤入股票當沖LINE投資詐群，透過群組「報明牌」獲取假高額利潤，陸續匯款轉帳近10次後，為求快速獲利首度阿莎力面交支付現金 65萬，6月再度面交130萬，由於李男現金投資不囉嗦，遭詐騙集團視為「大咖肥羊」，第三度要求李男給付投資引起懷疑，報警查證才知落入詐團陷阱，先後投入245萬血汗錢均石沉大海。

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警方佈線讓李男聯繫「投資經理」，邱量虔喬研判詐團派年輕車手取款，於4日喬扮社區老伯騎單車運動，掌握宋姓車手（19歲）於春安路口面交取款，大批警力包圍當場查扣現金贓款230萬、收據及手機等證物，全案依詐欺、洗錢防制法移送台中地檢署偵辦。

邱量虔說，李男被詐團列為「VIP等級客肥羊」，詐團高層放長線釣大魚特地要求取款車手佯裝「理專」赴約，事先備妥燕窩、葉黃素高級禮盒，準備待被害人現身收錢送禮，展現對貴賓級「客戶」感謝摯意，警方看穿陰謀守住詐款，宋姓車手落網後手機全部斷線，將持續追查上游主謀避免更多民眾受害。

第四警分局長陳祥麟呼籲，民眾投資應審慎確認投資或交易透過合法金融機構進行，對市場投資訊息也要小心謹慎、勿貪小便宜落入有心人士陷阱，若有任何疑問請撥打110、165反詐騙專線求證保障財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

宋姓車手持燕窩禮盒現身。（圖由讀者提供）

春社派出所長邱量虔喬扮社區老伯，騎單車經過春安路口。（圖由讀者提供）

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