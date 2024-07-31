不想被後媽分走父親的遺產 女大生藏300萬結果被假律師騙走

女大生不想被後媽分走父親的遺產，用借款方式偷藏300萬結果被假律師騙走。示意圖。（資料照）

2024/07/31 11:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕20歲張姓女大生的父親離婚後又另娶他人，張男病重住院時，張女不想父親的遺產被後媽和沒有血緣關係的兄妹分走，偷偷把父親賣掉股票的300萬元，用父親名義簽下借條藏在李姓「律師」名下，沒想到律師是假的，張女被騙走300萬元，經報警後，李姓男子被法官依詐欺取財未遂罪判刑8月定讞。

判決指出，張女的父親和母親離婚後，張父跑去台北生活並與另名女子結婚，二婚的老婆還帶著前一段婚姻生下的子女與張男一起生活；2021年7月，張男病重住院（同年9月病逝），張姓女大生有意到國外留學，學費加生活費至少要300到500萬元，她擔心父親過世後，遺產會被後媽和沒有血緣關係的兄妹分走，害她留學夢碎，於是四處找人尋問有無解決方法。

請繼續往下閱讀...

張女在友人介紹下，與自稱律師的李男接洽，李男教她可以用假借款方式，把父親的錢藏起來，張女回家和母親商量後覺得此計可行，於是帶著父親賣掉股票的300萬元，用張男名義和李男簽下借款合約，待張男過世後，這筆錢就會變成負債，不用被課徵遺產稅，還可以讓後媽和沒有血緣關係的兄妹少分走一點財產。

張女把300萬拿給李男後，李男又拿出一張顧問契約，要求張女簽下顧問契約並付他100萬顧問費，張女覺得很怪沒有簽約，再四處打聽後，發現李男不具律師身分，且還曾犯下詐欺案被判刑6年定讞，更因此欠下6000萬元債務，張女驚覺大事不妙報警，但錢已要不回來。

高雄地院審理時，李男否認自己是律師，還說他跟張家母女洽談時，有拿出「地政士」的名片，且他會收100萬元顧問費是要幫過世的張男處理高雄、桃園、三峽各地財產過戶登記事宜，且300萬元是張女擔心自己把錢亂花又想賺一點利息錢，才會把錢存在他這邊，不認為自己有騙張家母女的錢。

但一審法官認為，李男假冒律師身分，假借簽訂借貸契約以代為保管財物，讓張女誤以為可以保存父親遺產，並達到避稅效果，進而騙到張女「借」他300萬元，構成詐欺取財罪，判他刑徒2年；李男不服上訴，二審法官則認為，李男只有假冒律師身分企圖騙取100萬元的顧問費，但後來被識破沒有成功，因此僅構成詐欺未遂罪，撤銷一審判決改判徒刑8月定讞。

張姓女大生另提民事求償，請求李男返還300萬元，高雄地院審理時，法官發現李男每月有付給張女1萬多元的利息錢，因此扣掉張女已拿回的2萬多元後，判李男應返還283萬餘元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法