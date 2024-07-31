幫幫我！北斗民宅大火家當、升學資料全燒光 15歲女抱母痛哭

一場大火燒光升學資料，15歲女抱母痛哭。（民眾提供）

2024/07/31 05:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮30日清晨發生嚴重火警，造成3人罹難， 15歲楊姓少女與母親幸運逃出，但財產付之一炬，楊女表示，他們是低收入戶，入住不到一個月，所有東西都燒光了，連升學資料也燒掉，不知道該怎麼辦，「請大家幫幫我們」。北斗家商晚間回應，升學絕對沒問題， 校方也會為女學生申請仁愛基金等急難補助。

校方：入學沒問題 並協助申請補助

楊女表示，因為父親過世，家境困難，經常壓力大讓她睡不著，直至凌晨2點才睡著，所以事發時她還在熟睡，是母親不斷搖醒她「火災了，趕快跑」，兩人才保住一命，但是包括機車等重要物品都來不及搶救，讓原本就貧困的家境更是雪上加霜。

請繼續往下閱讀...

楊女不捨的說，父親過世前曾留下一條棉被給她，她每天抱著棉被睡覺，但現在都燒掉了，還有所有升學高職的資料也被燒掉，8月20日就要報到，擔心無法就讀，她也表示，她們現在身無分文，希望房東可以先返還押金。

北斗家商表示，校方獲悉楊姓女學生困境，將儘快補辦資料，入學絕對沒問題，除此校方跟家長會也會為女學生申請仁愛基金等急難補助，幫楊女度過難關。

彰化縣政府社會處表示，北斗大火受災戶其中一戶母子為中低收入戶，事發後即派社工到場慰問，同時協助安置於旅社，並給予急難救助金元及生活物資，後續將協助租屋及提供生活所需。

社會處表示，相關起火原因，檢警消已深入調查，後續將依消防局災害鑑定報告，以及彰化縣災害救助金核發標準申辦災害死亡慰問金20萬等災害救助，縣府社會處社工員將持續關心該戶生活狀況。

楊姓少女與母親幸運逃出，慈濟志工第一時間到場關懷。（民眾提供）

楊女與母親住在租屋處一樓，發生大火後緊急逃出保住一命。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法