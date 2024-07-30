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7/30 今彩539頭獎開2注800萬落台南、高雄 大樂透頭獎摃龜

今晚（7月30日）開獎的第113000182期今彩539頭獎開出2注；第113000074期大樂透頭獎摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

今晚（7月30日）開獎的第113000182期今彩539頭獎開出2注；第113000074期大樂透頭獎摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2024/07/30 22:18

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月30日）開獎的第113000182期今彩539頭獎開出2注，由高雄市岡山區公園西路三段136號「金豪中彩券行」、台南市仁德區中正路二段433號1樓「夢想家彩券行」開出；第113000074期大樂透摃龜。

第113000074期大樂透中獎號碼「05、15、24、35、46、48，特別號：17」，頭獎摃龜；貳獎開出1注，每注可得169萬9787元；參獎共20注中獎，每注可得9萬1527元；肆獎共63注中獎，每注可得1萬8678元；伍獎共1541注中獎，每注可得2000元；陸獎共2139注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2194注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7507注中獎，每注可得400元。

第113000074期49樂合彩中獎號碼為「05、15、24、35、46、48」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共47注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2597注中獎，每注可得1250元。

第113000182期今彩539中獎號碼為「02、04、16、29、38」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共194注中獎，每注可得2萬元；參獎共6534注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7699注中獎，每注可得50元。

第113000182期39樂合彩中獎號碼為「02、04、16、29、38」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共281注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9155注中獎，每注可得1125元。

第113000182期3星彩中獎號碼為「392」，壹獎共49注中獎，每注可得5000元。

第113000182期4星彩中獎號碼為「6495」，壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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