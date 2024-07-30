北斗雙拼透天隔29房出租！3死3傷大火 房東撇得一乾二淨

左邊是莊姓房東，大火後他關心自己的房子，一旁的房客說，我的東西都被燒光了。（記者顏宏駿攝）

2024/07/30 22:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮發生機車行大火，造成3死3傷的慘劇，機車行莊姓老闆兼房東淪為千夫所指！因為他把房間隔成29間出租，連個住宅火災警報器都沒有裝設，被問到租多少人，他無法精確回答，推稱「契約書燒光光了」，對於火警的責任更是撇得一乾二淨，稱是死去的房客抽煙惹禍。

莊姓老闆在當地經營機車行逾30年，鄰居說，風評並不佳，卻見他在中山路旁買下120多坪土地，起建雙併3樓透天厝，他和太太住2樓，樓下作「神明廳」和機車行，頂樓作違章加蓋，大樓旁再蓋鐵皮屋，每一層樓隔成8間套房，鐵皮屋也有3間，雙併全棟共有29間出租，莊老闆說，每房出租月收3500元至4000元之間。

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鄰居說，老闆掌握房客喜歡有窗戶和冷氣，價格較低廉，經常滿租；但莊老闆說，沒有明道大學學生，近年不好租，因此都租給外籍移工。

火警發生當下，莊老闆和太太急著逃命，雙手插腰看消防隊滅火，一付事不關己，期間有鄰居看不下去，「你不會幫忙滅火？」他回答「我都安全了，房客不都全部都下來了，應該沒事」，結果隔壁棟頂樓和鐵皮屋傳出3人死亡，他說，應該是鐵皮屋的房客抽煙惹禍，他說，該名房客曾向他透露想尋短。

鐵皮屋的顏姓房客已死，他因為長期在隔壁的醫院洗腎，因此向莊老闆租房，死了還被房東疑懷抽煙肇禍，他的家屬都無法接受，認為房東是見錢眼開的「惡房東」。

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