為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

北斗雙拼透天隔29房出租！3死3傷大火 房東撇得一乾二淨

左邊是莊姓房東，大火後他關心自己的房子，一旁的房客說，我的東西都被燒光了。（記者顏宏駿攝）

左邊是莊姓房東，大火後他關心自己的房子，一旁的房客說，我的東西都被燒光了。（記者顏宏駿攝）

2024/07/30 22:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮發生機車行大火，造成3死3傷的慘劇，機車行莊姓老闆兼房東淪為千夫所指！因為他把房間隔成29間出租，連個住宅火災警報器都沒有裝設，被問到租多少人，他無法精確回答，推稱「契約書燒光光了」，對於火警的責任更是撇得一乾二淨，稱是死去的房客抽煙惹禍。

莊姓老闆在當地經營機車行逾30年，鄰居說，風評並不佳，卻見他在中山路旁買下120多坪土地，起建雙併3樓透天厝，他和太太住2樓，樓下作「神明廳」和機車行，頂樓作違章加蓋，大樓旁再蓋鐵皮屋，每一層樓隔成8間套房，鐵皮屋也有3間，雙併全棟共有29間出租，莊老闆說，每房出租月收3500元至4000元之間。

鄰居說，老闆掌握房客喜歡有窗戶和冷氣，價格較低廉，經常滿租；但莊老闆說，沒有明道大學學生，近年不好租，因此都租給外籍移工。

火警發生當下，莊老闆和太太急著逃命，雙手插腰看消防隊滅火，一付事不關己，期間有鄰居看不下去，「你不會幫忙滅火？」他回答「我都安全了，房客不都全部都下來了，應該沒事」，結果隔壁棟頂樓和鐵皮屋傳出3人死亡，他說，應該是鐵皮屋的房客抽煙惹禍，他說，該名房客曾向他透露想尋短。

鐵皮屋的顏姓房客已死，他因為長期在隔壁的醫院洗腎，因此向莊老闆租房，死了還被房東疑懷抽煙肇禍，他的家屬都無法接受，認為房東是見錢眼開的「惡房東」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

=

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北斗大火釀3死王惠美遭質疑反應慢半拍 縣府回應了
2024/07/30 19:11

北斗大火釀3死王惠美遭質疑反應慢半拍 縣府回應了
北斗惡火3死 58歲房客為就近洗腎租屋半年遇死劫
2024/07/30 16:39

北斗惡火3死 58歲房客為就近洗腎租屋半年遇死劫

力行作育英才60載 學測分科滿級都精彩
北斗惡火釀3死！樓梯全是濃煙 移工從3樓跳下保命
2024/07/30 18:48

北斗惡火釀3死！樓梯全是濃煙 移工從3樓跳下保命
北斗3死火警雙拼透天隔29間房出租 縣府︰未申請將開罰
2024/07/30 13:53

北斗3死火警雙拼透天隔29間房出租 縣府︰未申請將開罰

大清新站 近湖口車站 雙商圈優勢
彰化北斗大火燒出違建問題 環盟批拆除預算太少無遏阻效應
2024/07/30 21:41

彰化北斗大火燒出違建問題 環盟批拆除預算太少無遏阻效應
北斗機車行3死火警！老闆責任推給房客抽菸
2024/07/30 12:45

北斗機車行3死火警！老闆責任推給房客抽菸
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播