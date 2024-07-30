桃園消防添購200萬山域搜救裝備 提升山區救援能量

內政部消防署整備應變組長劉宏儒（左二）今至桃園市消防局龍潭分隊訪視。 （記者黃政嘉攝）

2024/07/30 22:42

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市復興區每年平均約有10幾起山難案例，內政部消防署與各地方共同推動2022年至2027年「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」，提升人力資源與充實新式裝備器材，今日桃園市消防局副局長鄭安平主持「裝備器材補助儀式暨輔導訪視活動」，說明今年度該計畫之200萬經費，採購包含山域搜救等8項裝備器材，以利消防、災害防救團體執行山區救災救護勤務。

為協助地方政府強化災害防救志工人力、專業訓練與優化裝備器材，行政院2021年3月31日核定「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」，總經費逾3億6069萬元。

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桃園市消防局「裝備器材補助儀式暨輔導訪視活動」今於龍潭分隊舉行，內政部消防署組長劉宏儒與桃園市災害防救團體一同出席活動，今年度「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」，桃園市消防局購置山域搜救、水域救援、緊急救護及共通設備共8項裝備器材，皆為執行救災救護勤務的重要輔具。

內政部消防署整備應變組長劉宏儒表示，他特別感謝前行政院副院長鄭文燦，因為當時行政院通過計畫，才會有這個中等計畫的錢，很多特殊災害都依靠民團力量，像過去大雨造成遊客受困明池山莊的案子，就是靠召集多輛四輪驅動車載著物資就殺進去，因此非常感謝民團協助救災救援。

桃園市消防局副局長鄭安平表示，強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫，今年是第3年，這3年照計畫採購了20幾項各式的裝備器材，補助各縣市災團，我們透過各地消防、災團相關代表所提的需求做採購，採購好、驗收完後，器材就放在就近的消防分隊，大家共同訓練、維護保養，有需要器材的時候，我們災團就可以到就近的分隊取用，執行救災救援任務。

桃園市復興區過往每年平均約有10起山難案例，桃園市政府消防局第4大隊副大隊長劉闊融表示，消防救災都會跟轄內的災害防救團體合作救援，內政部消防署每年會針對這些災防團體有做些器材經費補助，今年補助著重在山域救援以及水域救援的一些裝備，提升救援能量。

今年度桃園市消防局購置水域救援、緊急救護及共通設備等8項裝備器材。 （記者黃政嘉攝）

桃園市消防局副局長鄭安平（前排中）主持今日「裝備器材補助儀式暨輔導訪視活動」。（記者黃政嘉攝）

桃園市消防局購置山域搜救等8項裝備器材，皆為執行救災救護勤務的重要輔具。 （記者黃政嘉攝）

訪視活動中，救難協會演練運用救災裝備器材將受困民眾救援至安全處所。（記者黃政嘉攝）

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