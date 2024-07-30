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花4400元騙得32萬元 女教師爆氣以紙錢計誘車手上勾

黃姓車手依約出現在三峽區文化路，後遭警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

黃姓車手依約出現在三峽區文化路，後遭警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2024/07/30 15:52

〔記者徐聖倫／新北報導〕花4400元騙到32萬元！49歲賴姓女教師輕信網路廣告，加入詐騙集團的投資群組，詐團狡猾地先「出金」給賴女4400元，賴女信以為真，於是瘋狂加碼投資，陸續投了32萬元，結果網頁顯示投資帳戶「歸零」，這才驚覺遭詐報警。警方計誘詐團面交現金，賴女氣不過準備一大包紙錢，最終誘出車手並將其逮捕。

賴女表示，月前她逛網頁被投資廣告吸引，聲稱投資加密貨幣「USDT」大有賺頭，賴女依指示在詐團提供的假網頁小投萬餘元，詐團施以蠅頭小利，讓賴女出金4400元，賴女因此持續入金，一共投了32萬元，但前日她查看網頁時卻風雲變色。

網頁顯示，賴女的投資帳戶為0元，詐團也刻意不接客服電話，賴女才驚覺遭騙。警方獲報展開調查，希望賴女能主動聯繫車手，並稱自己要再投資2000萬元，引誘其面交。賴女馬上答應，並準備了一大包紙錢假裝現鈔，以此洩憤。

車手依約來到新北市三峽區文化路，賴女將手上裝滿冥紙的大紙袋交予車手，一旁埋伏的員警一擁而上，順利將車手逮捕。警方查車手身分為22歲黃姓男子，並扣回2支作案用手機，黃男則稱是受雇於人，對於詐團詳細背景並不了解，警詢後依詐欺罪嫌將黃男移送法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

賴女準備一大包紙錢洩憤。（記者徐聖倫翻攝）

賴女準備一大包紙錢洩憤。（記者徐聖倫翻攝）

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