保全員臉書恐嚇大法官人身安全 許宗力籲理性、尊重獨立審判

身兼大法官的司法院長許宗力表示感謝警方的辛勞，並呼籲尊重大法官獨立審判的空間。（資料照）

2024/07/29 15:35

〔記者楊國文／台北報導〕憲法法庭日前裁准藍白擴權法案暫時處分後，有網友至司法院的臉書留言威脅大法官許宗力等人的人身安全，引起警政署高度重視，警方今天清晨逮到43歲陳姓保全員，他聲稱因一時氣憤才留言嗆聲，並沒有要對大法官不利；對此，身兼大法官的司法院長許宗力表示感謝警方的辛勞，並呼籲尊重大法官獨立審判的空間。

許宗力獲悉警方逮獲涉嫌恐嚇的陳姓保全員後，透過幕僚轉述表示，感謝警方辦案的辛勞，亦尊重後續檢警依法處理。司法院要再次呼籲各界，針對憲法法庭的裁判，理性表達意見，並尊重大法官獨立審判空間。

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憲法法庭日前裁定6項條文在釋憲的本案訴訟宣判前應暫停適用，引起抗議常客田山盛國不滿，跑到司法院潑灑黑色液體，還在憲法法庭牌銜留下黑手印，甚至有網友到司法院的臉書留言，揚言威脅大法官許宗力等人的人身安全。

警方獲報展開調查，發現本月19日憲法法庭裁定國會擴權法案應暫停適用不久後，就有網友跑到司法院的臉書留言，嗆說「許宗力、朱富美等，勸你們先做好『不自殺聲明』這是良心建議」、「許宗力社會已有傳聞要追殺你」等威脅字句。

警方循線掌握涉案犯嫌為家住桃園的43歲陳姓保全員，今天早上6時前往其住處外埋伏，待他下班返家後當場將他逮捕。

據了解，陳聲稱是因為針對近來時事不滿，感到氣憤難耐，才會一時衝動用手機到司法院的臉書留言嗆聲。

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