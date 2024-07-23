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自由日日Shoot》裁准國會擴權法假處分 大法官遭恐嚇 司院斥危害民主

憲法法庭日前裁定國會擴權法案暫停適用後，發現有民眾至司法院臉書留言威脅大法官人身安全，引起府院、警政高層高度關注。（記者楊國文攝）

憲法法庭日前裁定國會擴權法案暫停適用後，發現有民眾至司法院臉書留言威脅大法官人身安全，引起府院、警政高層高度關注。（記者楊國文攝）

2024/07/23 05:30

〔記者楊國文、王冠仁／台北報導〕憲法法庭日前裁定國會擴權法案中「國會調查權」等五項條文、刑法藐視國會罪共六項法案有違憲疑義，裁定暫停適用，事後卻有民眾至臉書留言威脅特定幾位大法官的人身安全，連身兼大法官的司法院長許宗力也名列其中。司法院昨指出，此為嚴重犯罪行為，已進行蒐證，報請轄區警方中正一分局偵辦，並呼籲各界理性自制，將強化院區安全維護，任何不法滋擾行為將依法究責。

民眾臉書留言 威脅大法官人身安全

憲法法庭十九日裁定六項條文暫停適用後，除憲法法庭銜牌遭人污損，還發現民眾在司法院臉書留言，威脅欲對許宗力等大法官的人身安全不利，引起府院、警政高層高度關注。

司法院昨指出，大法官依據憲法規定行使解釋憲法的職權，並組成憲法法庭審理憲法訴訟案件，做為守護憲法的最後一道防線，大法官依法須超出黨派以外，獨立審判，不受任何干涉，憲法法庭所為裁判，大法官亦虛心傾聽各界意見並接受公評。

司法院：已蒐證報警 呼籲理性自制

司法院表示，因不滿憲法法庭裁判即恐嚇危害大法官的人身與生命安全，已逾越言論自由的界線，而且是自由民主法治社會不能容忍的嚴重犯罪行為，司法院已蒐證報警，呼籲各界應共同譴責此種無視法治、危害民主憲政體制的不法行為。

司法院強調，任何惡意詆毀、醜化大法官的言論，是對自由民主憲政秩序的無差別攻擊，不僅激化社會對立，損害憲政穩定，也製造社會不安，呼籲各界理性自制，以健全自由民主憲政的長遠發展為念。

中正一分局表示，目前已在司法院附近設置路檢點，針對可疑人士盤查，同時也加強司法院周邊的巡邏警網密度，並與司法院的保全人員建立暢通聯繫管道。若有滋擾情事發生，員警會第一時間趕到現場制止、排除，強化司法院周邊維安。

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