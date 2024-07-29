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調查官變痴漢 搭捷運連摸2女私處判1年4月

調查局調查官邱享坤，前年底搭捷運時，涉嫌連續伸手觸摸兩名女乘客的下體，被北院判刑。（資料照）

調查局調查官邱享坤，前年底搭捷運時，涉嫌連續伸手觸摸兩名女乘客的下體，被北院判刑。（資料照）

2024/07/29 11:09

〔記者溫于德／台北報導〕曾任前調查局長張濟平秘書的調查官邱享坤，前年底搭捷運時，涉嫌連續伸手觸摸兩名女乘客的下體，檢方依強制猥褻罪將邱起訴。台北地院拒絕採信邱否認觸碰兩名被害人的說法，今依兩個強制猥褻罪對邱併判1年4月徒刑；可上訴。

北檢調查，前年12月29日早上9時許，邱搭乘北捷板南線，於列車駛離江子翠站、開往龍山寺站途中，利用車廂內人潮擁擠的機會，伸手觸摸站在他右後方女子的下體，對方雖立即閃躲並以手遮擋，邱仍持續動作，直到她拿皮包遮擋在自己身體前，邱才停手。

當時行進中的列車剛駛離龍山寺站，正開往西門站途中，邱又鎖定另一名站在他後方的女子下手，以同樣手法觸摸對方下體，該女嚇得逃到另一個車門邊躲避，第一位被害人全程目睹第二女的受害經過，兩女相互確認均遭邱男伸狼爪，隨即向站務人員求助，報警提告。

邱享坤在檢方偵查時時否認騷擾兩女，但檢方指二女互不認識，卻都指認遭邱觸摸下體，且描述的被害經過雷同，不採信邱的辯詞，起訴時建請法院審酌兩次強制猥褻的犯意不同，予以分論併罰。北院審結，依兩個強制猥褻罪對邱併判1年4月徒刑。

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