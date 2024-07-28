新北半年取締2565件牌照違規 檢查是否遭冒用快申訴

新北市府統計，上半年使用吊扣銷、未懸掛及未領用等牌照取締，共計2565件違規：圖為一般取締畫面。（新北市警察局交通警察大隊提供）

2024/07/28 13:27

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市府統計，上半年使用吊扣銷、未懸掛及未領用等牌照取締，共計2565件違規，汽車、機車比例各佔一半，主要分布於板橋、三重、中和及新店區。警察局交通警察大隊表示，依「道路交通管理處罰條例」可處3600元以上、1萬800元以下罰鍰，視違規樣態不同，併處移置保管或沒入車輛、扣繳牌照等，製造、販售、使用偽造牌照恐涉及違反刑法行使、偽造變造特種文書罪。

交通大隊指出，汽機車牌照違規樣態多為使用註銷牌照、未領有或未懸掛有效牌照於道路停車、使用他車牌照等，通常是在攔查一般交通違規查詢車輛資料時發現，如因車輛未定期檢驗而被註銷，或未懸掛牌照、被舉發吊扣吊銷處罰相關違規條款，未繳回牌照持續行駛、在道路停車。

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近期車輛因違規嚴重超速、危險駕駛、酒駕或拒測等因素而被監理單位吊扣牌照，致有冒用他人車牌上路情形，交通大隊說，加強攔查取締之外，也與監理所、市府交通局合作，車輛停放於停車格時，將由車牌辨識系統自動檢視牌照狀況，即時通報逾檢註銷牌照的違規車輛，排程前往拖吊。

去年7月起，新北市推出「AI科技巡防系統」，配置於「M-police」小電腦中，員警可以透過手機鏡頭動態掃描車牌辨識，若發現有贓車、註銷牌照等情形，就會警示通報。交通大隊提到，除於執行各式勤務過程中，查緝車牌與實際車型、車色等資訊符合與否，也會透過AI技術強化執法。

交通大隊強調，牌照遭冒用的申訴案件頻傳，民眾若收到相關違規舉發單，建議盡快檢附佐證資料向處罰或舉發機關提出申訴，並向鄰近派出所報案，也可至監理單位辦理更換號牌作業，並提醒「千萬不要借牌供他人使用！」

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