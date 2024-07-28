大學生也有份！竹縣新湖警方查獲越南移工詐騙車手集團

新竹縣警方今天宣布偵破一起國內罕見、由外籍移工出任的車手集團，當中甚至有來台就學的大學生捲入。（新湖分局提供）

2024/07/28 12:43

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新湖警分局跟新竹縣警局刑大偵2隊今天宣布，他們聯手偵破一個國內少見、以越南籍移工為主的車手集團，警方表示至少有5名越南籍男女捲入，當中除有逃逸移工身分，還有來台念書的越南籍大學生也參與犯案。

警方調查發現，越南籍來台大學生參與犯案的主因是在台物價高昂，新竹地區生活更不易，在新竹工業區的地緣關係下，經由同鄉牽線而出任車手「打工」賺錢，每天「打工費」新台幣2000元。不過警方循線鎖定范姓、阮姓2男發動搜索和拘提，2男雖成功到案且被聲押禁見獲准，但涉案的女大學生已經早已離台返國。

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新湖偵查隊表示，他們鎖定提款車手強力掃蕩轄內各類詐騙案件之際，今年4月起發現在各大超商、金融機構ATM提領的車手竟然出現外籍面孔，經分析比對確認是越南籍人士，至少有3男、2女犯案。

他們跟縣刑大偵2隊合組專案小組且報請新竹地檢署指揮偵辦，發現這批車手以范姓、阮姓2名越南在台逃逸男移工為首，夥同另名也是逃逸移工的同鄉男子和2名越南女子，以電動自行車代步，遊走在湖口、新豐幫詐騙集團提領被害贓款，其中1女是來台就讀科大的女學生，警方行動前已潛逃返回越南。

警方上個月27日持拘票、搜索票拘提范、阮2男，且搜索他們位於新豐的租住處，當場另查獲多名失聯移工，並扣得疑似為犯罪所得的新台幣4萬多元、以及美金、越南盾一批。

警方也查扣現場涉案手機、金融卡、存摺、重型機車、電動自行車、犯案衣物、安全帽、側背包、鴨舌帽以及鞋子等贓證物，初估共有王男等172人被騙，受害金額超過新台幣300萬元。

全案訊問後，因在台至少還有另2名男女在逃，且警方持續向上溯源擴大偵辦，所以檢方依詐欺、洗錢防制法罪嫌聲押禁見范、阮2男獲准。

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新竹縣新湖警方破獲外籍移工車手集團，發現內有來台大學生捲入。（新湖分局提供）

新竹縣新湖警分局拘提范姓和阮姓2名越南籍出任車手的在逃移工，並起獲他們犯案用的交通工具。（新湖分局提供）

新竹縣警方今天宣布偵破一起國內罕見、由外籍移工出任的車手集團，當中甚至有來台就學的大學生捲入。（新湖分局提供）

范姓和阮姓2名在逃越南籍移工被控夥同同鄉在台組成車手集團，被新竹縣警方逮捕後被聲押禁見獲准。（新湖分局提供）

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