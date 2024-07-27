新北工廠火警12天後赫見房客焦屍 女兒強忍悲痛指認

新北市新莊區一處家庭工廠、出租套房16日發生火災，今天下午由屋主清理火場，赫見一具焦屍。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/27 23:59

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離譜！新莊工廠火警無人傷亡結案 12天後竟發現1具焦屍

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊區一處工廠屋主27日下午清理火場，在3樓大量燒毀堆積物中，發現一具疑為游姓房客的焦屍，檢警晚間相驗，游男的女兒強忍悲痛指認是父親，檢警為求慎重，採集遺體及其女DNA比對確認，釐清身分。

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新北市消防局表示，消防人車16日晚間獲報火警到場，消防員全力灌救、阻隔延燒，滅火後向屋主等關係人確認，租客均逃生，也盡力搜尋，未來將檢討相關SOP改善。

新北市消防局表示，16日晚間7時許新莊化成路家庭工廠火場全面燃燒，出動人車救援，全力灌救阻隔延燒，因火勢猛烈，堆積廢棄物，燒毀400平方公尺，因火場堆積巨量燒毀廢棄物，初期搜尋沒發現焦屍，火災隔天，屋主會同保險公司調查損失，也沒發現任何遺體，二週均未接獲失蹤協尋。

據了解，屋主27日清理火場，翻動燒毀廢棄物，因臭味在燒毀物品底部發現一具無法辨識的焦屍，消防局表示，當時盡力搜尋火場，因焦屍遭堆積廢棄物壓住，位處隱蔽才未發現，未來將進一步檢討災後處置作業程序，確保類似事件不再發生。

新莊警分局表示，獲報之際到場採證，將遺體送往新北市立殯儀館，死者疑為待業、曾任計程車司機的64歲游姓房客，27日晚間檢警相驗，游男的女兒也到場指認，雖從死者火災後失聯、居住火場同樓層及遺留衣物、身形等特徵，幾乎確認就是父親，檢方、法醫採集遺體DNA，將與游男的女兒採集的生物跡證比對，確認身分後讓家屬領回遺體。

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