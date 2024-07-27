想免費搭警車被拒 台中荒唐男躺殯儀館前「想被汽車撞」

陳男仰躺馬路中央，熱心民眾為他擋車。（中市議員江和樹提供）

2024/07/27 10:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市43歲陳姓男子於今天（27日）上午，在台中市北區的殯儀館旁打電話報案，員警抵達時，他卻說想搭免費的警車到大里區，中市警局二分局文正派出所員警不同意，不料，事隔僅約10多分鐘，此人竟躺在殯儀館大門前的路口，「想被汽車撞」，熱心的民眾幫他擋車，員警第二度到場，見他語無倫次，將他強制送醫，讓此一荒唐行徑落幕。

文正派出所調查，陳男於今天上午7時許，於中市崇德殯儀館附近打電話報案，警察抵達後，他卻說自己想搭警車到大里，員警不同意，但願意幫他叫喚計程車，陳男見免費搭乘警車的心願落空，獨自走入殯儀館，警方也離開現場。

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不料，事隔僅約10多分鐘，今天上午8時許，警方又接獲民眾報案，指區崇德路殯儀館前有一男子躺在路中，文正所員警再度出勤，卻見此人就是想搭警車未果的陳男。

員警抵達時，附近熱心民眾已經先幫他擋住來車，還放置警示錐，避免陳男被汽車撞上，員警處理時，呈大字型躺著的陳男，卻是語無倫次，員警聽太不懂他的話語，僅能隱約得知他似乎「想被汽車撞」，又見他堅持躺在馬路中央，只好依警察職權行使法，將他強制管束送醫，並通知其母親到醫院陪伴照護，讓此一荒唐行徑能平安落幕。

陳男（圖左）仰躺想被車撞的地點，位於中市崇德殯儀館大門前。（中市議員江和樹提供）

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