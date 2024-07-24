飆罵飲料店店員5字經無罪 法官：沒「面對面」罵

戴姓女子飆罵飲料店的女店員，但法官認為沒有面對面罵，因此判無罪。（記者王捷攝）

2024/07/24 15:24

〔記者王捷／台南報導〕憲法法庭在今年4月放寬公然侮辱的標準，認為罵髒話不一定有罪，但戴姓女子不爽店員給的飲料太燙、不夠溫，當女店員面前摔耶誕樹、五字經問候，戴女事後自稱有精神疾病，忘了自己有沒有罵髒話，台南地院認為，從監視器畫面，戴女沒有「面對」店員罵髒話，所以判戴女無罪。

去年12月間，戴女買了一杯飲料後，因覺得飲料溫度過熱，向吳姓女店員反應，女店員接過飲料，用手感受溫度，表示可以幫忙處理，還問戴女是否需要加冰塊？

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聽到要加冰塊，戴女突然情緒失控，要求將飲料換成溫的，隨後，吳女轉身處理飲料，此時另一位蔡姓女店員也到櫃台，要戴女降低音量，但戴女對此仍不滿意，聲音逐漸變大，轉身摔展示櫃上的耶誕樹、並罵了五字經。

不過在事後，戴女在法庭稱自己患有躁鬱症，當時情緒失控，並不記得自己說過什麼話。法院也考量了被告的心理狀態，認為她的行為表達的是一時的不滿情緒，而非公然侮辱的犯意。

加上監視器畫面顯示，戴女在辱罵時並未「面對」任何一位女店員，檢察官提出的證據，包括戴女的供述、告訴人蔡姓女店員的指訴、證人吳姓女店員的證述與監視器影像等，但法官認為這些證據無法證明戴女有公然侮辱的犯意，因此判決無罪。

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