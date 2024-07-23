保險經紀人聯手醫生灌水看診費 詐保726萬16人起訴

警方將富士達保險公司桃園分處前總經理謝昇宇（粉色外套）。（記者陳彩玲翻攝）

2024/07/23 11:22

〔記者陳彩玲／台北報導〕富士達保險經紀人公司桃竹八處的負責人謝昇宇、經理黃秉鈞等人，被查出與桃園中醫診所、長榮中醫診所3名醫生合作，涉嫌製作假診斷證明，讓10多名保戶透過輕微受傷看診，詐領726萬餘元保險金，造成16間保險公司受害，台北地檢署依詐欺取財等罪起訴謝男等16人。

檢方起訴指出，謝昇宇和十多名保戶得知透過「副本裡實支實付」結合複數保單出險，可獲得倍數理賠的不法獲利，另知悉龜山中醫診所醫師林庭宇、長榮中醫診所醫師劉憶嵐、林士閔，可配合開立不實醫藥收據，讓保戶向保險公司申請理賠，而保戶雖支付收據明細的金額，但不能實際領取處方中的自費藥品，多付的錢可以換購健康食品、3C產品等物。

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檢警查出，謝昇宇、黃秉鈞等13人，從2016至2021年間，以輕微車禍、跌倒、燙傷等傷勢，長期至桃園龜山中醫及長榮中醫診所看診，由林庭宇等3名醫師，開立不實費用明細與處方，而謝男等人支付看診費用後，並未領取自費藥品，而是換購按摩椅、DYSON空氣清淨機、體重機等商品。

此外，只要就診費用累積至保單單一事件理賠上限時，醫生會開立申請理賠單據，讓謝男等人請領實支實付3萬元醫療保險理賠金，檢方調查，謝昇宇等13人以此手法詐領726萬餘元保險金，造成16間保險公司受害，依詐欺取財等罪起訴謝男等16人。其中黃秉鈞在偵查時，轉污點證人，咬出其他被告，因態度良好，檢察官建請法院從輕量刑。

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