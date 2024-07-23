為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

保險經紀人聯手醫生灌水看診費 詐保726萬16人起訴

警方將富士達保險公司桃園分處前總經理謝昇宇（粉色外套）。（記者陳彩玲翻攝）

警方將富士達保險公司桃園分處前總經理謝昇宇（粉色外套）。（記者陳彩玲翻攝）

2024/07/23 11:22

〔記者陳彩玲／台北報導〕富士達保險經紀人公司桃竹八處的負責人謝昇宇、經理黃秉鈞等人，被查出與桃園中醫診所、長榮中醫診所3名醫生合作，涉嫌製作假診斷證明，讓10多名保戶透過輕微受傷看診，詐領726萬餘元保險金，造成16間保險公司受害，台北地檢署依詐欺取財等罪起訴謝男等16人。

檢方起訴指出，謝昇宇和十多名保戶得知透過「副本裡實支實付」結合複數保單出險，可獲得倍數理賠的不法獲利，另知悉龜山中醫診所醫師林庭宇、長榮中醫診所醫師劉憶嵐、林士閔，可配合開立不實醫藥收據，讓保戶向保險公司申請理賠，而保戶雖支付收據明細的金額，但不能實際領取處方中的自費藥品，多付的錢可以換購健康食品、3C產品等物。

檢警查出，謝昇宇、黃秉鈞等13人，從2016至2021年間，以輕微車禍、跌倒、燙傷等傷勢，長期至桃園龜山中醫及長榮中醫診所看診，由林庭宇等3名醫師，開立不實費用明細與處方，而謝男等人支付看診費用後，並未領取自費藥品，而是換購按摩椅、DYSON空氣清淨機、體重機等商品。

此外，只要就診費用累積至保單單一事件理賠上限時，醫生會開立申請理賠單據，讓謝男等人請領實支實付3萬元醫療保險理賠金，檢方調查，謝昇宇等13人以此手法詐領726萬餘元保險金，造成16間保險公司受害，依詐欺取財等罪起訴謝男等16人。其中黃秉鈞在偵查時，轉污點證人，咬出其他被告，因態度良好，檢察官建請法院從輕量刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
詐保1400萬！保險業務員聯手醫生灌水看診費 還讓保戶挑選3C產品
2023/12/19 16:40

詐保1400萬！保險業務員聯手醫生灌水看診費 還讓保戶挑選3C產品
婦墜崖亡詐保3400萬 共犯兒子、丈夫先後獲假釋
2023/12/14 17:24

婦墜崖亡詐保3400萬 共犯兒子、丈夫先後獲假釋

2024 Acer Day 開跑！宏碁首款Copilot+ PC來了領軍AI新品
中風癱瘓還能開卡丁車？ 10保戶詐失能險759萬元
2023/09/26 12:48

中風癱瘓還能開卡丁車？ 10保戶詐失能險759萬元
南韓孕妻25份保險死亡疑案判決出爐 丈夫估可獲2億理賠
2023/05/26 14:35

南韓孕妻25份保險死亡疑案判決出爐 丈夫估可獲2億理賠

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
獸醫截肢8指被控詐保 警公布破案關鍵
2023/09/17 16:50

獸醫截肢8指被控詐保 警公布破案關鍵
失算！假車禍詐保3千多萬元 集團首腦上訴判更重
2024/06/27 21:49

失算！假車禍詐保3千多萬元 集團首腦上訴判更重
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播