慘了！台中公車司機停路口和民眾爭執 警：最高可開罰3萬6

台中客運一輛公車司機（左）疑似未看到乘客（右）揮手未停車，乘客拍打車門雙方起口角，並停在路中央爭執，警方提醒已違規，可依法開罰並吊扣牌照。（擷取自「黑色豪門企業」）

2024/07/21 12:28

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名郭姓公車司機，昨天上午開車行經霧峰區中正路，疑似未看到乘客揮手未停車，停等紅燈時該名乘客追上來拍打車門質問，司機停車走下來和該名乘客在路口爭執，整個過程被民眾PO網；霧峰分局表示，接獲報案到場時雙方都已離開，目前雙方都未提告，不過在行駛途中任意停在車道中已違法，可開罰並吊扣牌照6個月。

臉書社團「黑色豪門企業」有網友上傳一段影片，畫面中可看到一輛公車行經台中市霧峰區中正路停在路中央，司機則下車和一位民眾在馬路中爭執，引發民眾側目。

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霧峰分局霧峰派出所廖敏男所長今天表示，此事發生在昨天（20日）上午10點30分左右，員警接獲報案到場時公車司機和民眾都已經離開，事後了解是公車當時行駛在內車道，疑似未看到民眾揮手想搭公車。

停等紅燈時，一名想搭車的民眾走到公車旁拍打車門，雙方因此起口角，郭姓司機並停車下車和該名乘客理論，雙方在路中央起爭執，事後司機停到路旁報案，不過公車司機將車停在車道中，已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，處新臺幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰及道路交通管理處罰條例第43條第4項，汽車駕駛人有第一項行為者吊扣該汽車牌照6個月。

警方呼籲汽車駕駛人如遇糾紛，應選擇適當處所臨時停車，切勿影響他車通行，同時保持心平氣和，並立即報警處理，切勿有不理性的行為，避免觸法。

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