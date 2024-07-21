為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

慘了！台中公車司機停路口和民眾爭執 警：最高可開罰3萬6

台中客運一輛公車司機（左）疑似未看到乘客（右）揮手未停車，乘客拍打車門雙方起口角，並停在路中央爭執，警方提醒已違規，可依法開罰並吊扣牌照。（擷取自「黑色豪門企業」）

台中客運一輛公車司機（左）疑似未看到乘客（右）揮手未停車，乘客拍打車門雙方起口角，並停在路中央爭執，警方提醒已違規，可依法開罰並吊扣牌照。（擷取自「黑色豪門企業」）

2024/07/21 12:28

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名郭姓公車司機，昨天上午開車行經霧峰區中正路，疑似未看到乘客揮手未停車，停等紅燈時該名乘客追上來拍打車門質問，司機停車走下來和該名乘客在路口爭執，整個過程被民眾PO網；霧峰分局表示，接獲報案到場時雙方都已離開，目前雙方都未提告，不過在行駛途中任意停在車道中已違法，可開罰並吊扣牌照6個月。

臉書社團「黑色豪門企業」有網友上傳一段影片，畫面中可看到一輛公車行經台中市霧峰區中正路停在路中央，司機則下車和一位民眾在馬路中爭執，引發民眾側目。

霧峰分局霧峰派出所廖敏男所長今天表示，此事發生在昨天（20日）上午10點30分左右，員警接獲報案到場時公車司機和民眾都已經離開，事後了解是公車當時行駛在內車道，疑似未看到民眾揮手想搭公車。

停等紅燈時，一名想搭車的民眾走到公車旁拍打車門，雙方因此起口角，郭姓司機並停車下車和該名乘客理論，雙方在路中央起爭執，事後司機停到路旁報案，不過公車司機將車停在車道中，已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，處新臺幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰及道路交通管理處罰條例第43條第4項，汽車駕駛人有第一項行為者吊扣該汽車牌照6個月。

警方呼籲汽車駕駛人如遇糾紛，應選擇適當處所臨時停車，切勿影響他車通行，同時保持心平氣和，並立即報警處理，切勿有不理性的行為，避免觸法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
搶載遺體敲竹槓 台南殯葬業爭生意亂象釀糾紛
2024/07/16 20:52

搶載遺體敲竹槓 台南殯葬業爭生意亂象釀糾紛
基隆火車站南站候車亭打造成機艙 屋頂還有機場跑道
2024/07/17 14:22

基隆火車站南站候車亭打造成機艙 屋頂還有機場跑道

桃市府趣桃Chill嗨嗨近百萬觀看 第2季《Chill桃不一樣》7/26開播
搭北市公車受傷理賠糾紛難解 議員促仿北捷設審議委員會
2024/04/30 16:22

搭北市公車受傷理賠糾紛難解 議員促仿北捷設審議委員會
嚴立婷面前耍狠！ 公車半路停車司機罷駛傻眼：哪招？
2024/07/18 18:03

嚴立婷面前耍狠！ 公車半路停車司機罷駛傻眼：哪招？

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
桃客中壢幸福社區站牌8/1起取消 網酸爆：爽到違停仔
2024/07/18 19:54

桃客中壢幸福社區站牌8/1起取消 網酸爆：爽到違停仔
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播