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新莊警破獲藏身民宅兵工場起出手榴彈槍彈 疑詐團、毒團槍械庫

新北市警新莊分局、刑事局聯手破獲藏身新莊、板橋民宅的兩處連鎖兵工場，起出手榴彈、圓管爆裂物、5把手槍、子彈及大批改造工具及100餘公克毒品，續追槍、毒流向。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警新莊分局、刑事局聯手破獲藏身新莊、板橋民宅的兩處連鎖兵工場，起出手榴彈、圓管爆裂物、5把手槍、子彈及大批改造工具及100餘公克毒品，續追槍、毒流向。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/20 13:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市歐姓業務員擁槍自重，在新莊一處民宅內開設兵工廠，新莊警分局掌握情資，會同刑事局兵分兩路，荷槍實彈攻堅，於新莊歐嫌藏身處起出3顆手榴彈造型爆裂物、5把手槍、子彈，另同步在歐嫌小弟洪男板橋藏身處，查扣兵工廠二廠，警方於兩處都起出槍械半成品、大批改造工具及100餘公克毒品，警方不排除該處為詐騙、反毒集團槍械庫，續追槍毒流向及相關犯行。

新莊警分局月初查獲34歲歐姓男子涉及毒品、詐欺案，新莊警分局、刑事局電偵大隊專案小組深入追查，發現歐男擁槍自重，專案小組立即通報新北地檢指揮偵辦。

檢警多日蒐證，見時機成熟，18日傍晚新莊警分局偵查隊長徐子胤率維安特勤隊等30餘名幹警攻堅破門，逮獲睡夢中歐嫌，現場查扣5把手槍、19顆子彈，赫見2顆手榴彈、1顆長條爆裂物、1批改造槍枝工具、100餘公克毒品等證物。

無獨有偶，專案小組同步攻堅，由歐嫌小弟、29歲洪姓床墊工人看守，位於板橋長江路的公寓民宅，當場逮獲洪嫌，查扣槍枝零件、火藥及毒品安非他命等多項證物；警詢後將主嫌歐男、洪嫌2人依違反槍砲彈條例及毒品條例等罪嫌送辦。

據了解，歐嫌及洪嫌在監獄中認識，出獄後結夥犯案，歐嫌為分擔風險，還將部分槍械半成品、改造工具及毒品放在洪嫌藏身處，開設兵工廠二廠，警方初判，歐、洪以正當工作當掩護，實際從事槍、毒、詐等犯行牟利，續追幕後集團。

新莊警分局長王鴻儒強調，想在新北市、新莊犯案，下場只有吃牢飯，警方將掃蕩槍、毒、詐係列為當前重點治安工作，將持續強力檢肅，斷根溯源，確保社會安寧。

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新北市警新莊分局、刑事局聯手破獲藏身新莊、板橋民宅的兩處連鎖兵工場，起出手榴彈、圓管爆裂物、5把手槍、子彈及大批改造工具及100餘公克毒品，續追槍、毒流向。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警新莊分局、刑事局聯手破獲藏身新莊、板橋民宅的兩處連鎖兵工場，起出手榴彈、圓管爆裂物、5把手槍、子彈及大批改造工具及100餘公克毒品，續追槍、毒流向。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警新莊分局、刑事局聯手破獲藏身新莊、板橋民宅的兩處連鎖兵工場，起出手榴彈、圓管爆裂物、5把手槍、子彈及大批改造工具及100餘公克毒品，續追槍、毒流向。（記者吳仁捷翻攝）

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新北市警新莊分局、刑事局聯手破獲藏身新莊、板橋民宅的兩處連鎖兵工場，起出手榴彈、圓管爆裂物、5把手槍、子彈及大批改造工具及100餘公克毒品，續追槍、毒流向。（記者吳仁捷翻攝）

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新北市警新莊分局、刑事局聯手破獲藏身新莊、板橋民宅的兩處連鎖兵工場，起出手榴彈、圓管爆裂物、5把手槍、子彈及大批改造工具及100餘公克毒品，續追槍、毒流向。（記者吳仁捷翻攝）

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