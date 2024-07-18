地下兵工廠隱身汽修廠 南市警查獲4長短槍及罕見聯合國防彈衣

台南市少年警察隊破獲槍械改造工廠，起獲長短槍4枝及罕見聯合國防彈衣等。（記者劉婉君翻攝）

2024/07/18 12:21

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市少年警察隊追查毒品上游，循線在台南市安南區，查獲一處隱身在汽車修配廠裡的槍械改造工廠，起獲長短槍4枝等非法槍彈，最特別的是還有一件相當罕見印有「UN」聯合國字樣的防彈衣。

南市少年隊6月初掌握1名綽號「宗哥」的歐姓男子（47歲、安南區人），利用自營的汽車修配廠從事改造槍枝之後，經過1個多月的蒐證，掌握犯罪事證，7月16日清晨會同第1警分局及第3警分區，拂曉出擊，20餘名警力兵分多路展開搜索查緝，查獲大批非法槍彈。

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警方在修配廠內當場起出仿克拉克及仿黑星非制式手槍3枝、子彈49顆，以及改造空氣長槍1枝、鉛彈2盒、鋼珠彈1罐、鎮暴彈1包、壓縮氣瓶1盒、各式槍枝改造工具。還有0.96公克第二級毒品安非他命及第三級毒品FM2（一粒眠）1.49公克等。

特別的是，警方也在現場發現1件縫製在夾克內的白色防彈背心，明顯印有「UN 」聯合國標誌字樣。全案調查後將歐嫌依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例送辦，

歐嫌非法改造械彈，還擔心自身的安全，從網路平台訂購防彈衣防身，但對槍彈毒品及防彈衣的來源管道等供詞反覆，警方持續調查溯源中。

台南市少年警察隊破獲隱身汽修廠內的槍械改造工廠，起獲長短槍4枝等非法槍彈及毒品。（記者劉婉君翻攝）

防彈衣上面有「UN」字樣。（記者劉婉君翻攝）

台南市少年警察隊破獲隱身汽修廠內的槍械改造工廠，起獲長短槍4枝等非法槍彈及毒品。（記者劉婉君翻攝）

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