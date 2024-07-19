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拍賣史上最小建物！基隆欠稅戶2.7坪房產64萬拍定

行政執行署宜蘭分署拍賣林姓欠稅戶2.7坪房產，曹姓民眾以底價64萬元拍定。 （記

行政執行署宜蘭分署拍賣林姓欠稅戶2.7坪房產，曹姓民眾以底價64萬元拍定。 （記

2024/07/19 17:36

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓欠稅戶17年來積欠地價稅、房屋稅共4萬餘元，基隆市稅務局催繳無效，由法務部行政執行署宜蘭分署拍賣林名下房產，由曹姓民眾以底價64萬元拍定，創下宜蘭分署拍定最小建物的紀錄。

宜蘭分署今（19日）發布新聞指出，林姓欠稅戶自2006年至去年，累計積欠地價稅與房屋稅共12筆，合計積欠台幣4萬4579元；經基隆市稅務局催繳後，仍不繳納，只好移請法務部行政執行署宜蘭分署強制執行。

宜蘭分署調查，林姓欠稅戶名下僅剩有1筆、位於基隆市仁愛區公園街2.7坪建物，執行人員執行查封，發現該建物與隔壁建物相通，牆上並貼有香客捐獻名單，作為宮廟用途，一般人不會有應買意願。

宜蘭分署仍積極行銷，於拍賣程序開始前，即以「宜蘭分署拍賣史上最小建物」為標題發布新聞稿宣傳，吸引民眾來電詢問，終於在本月12日，由曹姓市民以底價64萬拍定，林姓欠稅戶滯納17年的房屋稅、地價稅，將可全數還清。

宜蘭分署定期於每個月第一週的星期二，下午3時於宜蘭分署（宜蘭市中山路2段261號）舉辦聯合拍賣會，聯合拍賣會前一日，則會在宜蘭分署基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號），舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪之不動產拍賣活動，更多拍賣資訊，請參閱分署官網（http://www.ily.moj.gov.tw）或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統（http://www.tpk.moj.gov.tw）

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